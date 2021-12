Congestió a la xarxa viària: Mobilitat preveu cues fins a les 23 hores

Vehicles pràcticament parats aquest dilluns en una xarxa viària molt densa, que Mobilitat no preveu que es descongestioni fins als volts de les 11 de la nit.

El transport públic també ha estat un dels perjudicats, quedant atrapat entre cotxes de compradors, esquiadors i treballadors. Una imatge habitual per la Puríssima, que aquesta vegada s’ha agreujat a causa del tall d’accés per França fins a les cinc de la tarda. Ha arribat a provocar fins a 25 quilòmetres de cua per accedir al Principat per la frontera hispanoandorrana, que ha registrat l’entrada de 9.200 vehicles i la sortida d’uns 6.300.

Per dimarts també es preveuen aglomeracions importants, tot i que menors que les d’aquest dilluns, ja que el trànsit d’entrada al país estarà dividit entre les dues fronteres. A més, s’espera que la neu tampoc entorpeixi el trànsit, tot i que es recomana precaució davant la previsió de baixes temperatures.

També es recomana anticipar-se i consultar el trànsit abans d’agafar el cotxe. Es preveu que l’afluència més gran de trànsit sigui entre les 10.00 hores i les 14 h i a partir de les 16.30 h fins passades les 21 h.