Maeva Estevez, a la Copa del Món de Montafon

Maeva Estevez torna a la competició el pròxim cap de setmana i ho farà a la seva primera Copa del Món de la temporada. La cita és a Montafon (Àustria).

Estevez arriba a l’estació austríaca per fer front a una Copa del Món molt motivadora per a ella. Aquesta primera cita de la 21-22 per a ella suposa una cita per fer un test d’alt nivell entre les millors corredores del món.

El dimecres 8 se celebraran els entrenaments oficials, mentre que el dijous 9 estan previstes les sessions de qualificació. Les finals seran el divendres 10.

Verdú competirà a la Copa del Món de Val d’Isère

D’altra banda Joan Verdú estarà al portilló de sortida de la pròxima cita de la Copa del Món de gegant, que se celebrarà a Val d’Isère el pròxim dissabte.

El cos tècnic ha decidit incloure a l’andorrà en la cursa després del bon resultat de la passada Copa d’Europa. Verdú competirà el dissabte dia 11 a la prova de gegant de la Copa del Món (9:30 h, primera mànega; 13:00 h, segona mànega).

Roger Vidosa, director d’alpí: “Joan està molt motivat després de la Copa d’Europa amb un resultat molt bo, on va ser 11è. Ha estat a Andorra fent recuperació, físio i físic i marxa a Val d’Isère. És important que hi sigui perquè ara està bé, i hem d’intentar fer els circuits de Copa d’Europa i Copa del Món. Vist el perfil de pista de Val d’Isère és un perfil que li agrada molt, i està molt motivat”.

Tres fronts oberts en competició

Finalment, aquest dilluns ha tingut tres fronts oberts en competició per als esquiadors andorrans, amb un gegant FIS masculí a Val Cenis, i l’eslàlom masculí i femení a Kronplatz.

A la cita francesa de Val Cenis, l’equip U19 dels EEBE ha corregut el gegant FIS amb Pere Cornella, que ha finalitzat 62è a 6.41 del guanyador; Jaume Núñez, que ha estat 75è a 8.00; Èric Ebri, que ha acabat 82è a 9.20; Cerbi Gil, 83è a 9.45; i Ferran Torres, 91è a 12.62.

A Itàlia, a l’estació de Kronplatz, s’han celebrat dos eslàloms corresponents al Campionat Nacional d’Uzbekistan, amb la presència de l’equip masculí i femení. En la cursa femenina, Íria Medina no ha pogut completar la segona mànega després que en la primera fes el 42è temps 4.53 del millor registre. En homes, Xavi Cornella i Àxel Esteve no han superat la primera mànega, mentre que en la segona ha quedat fora Àlex Rius, quan en la primera havia estat el 14è temps a 2.08 del millor crono de la mànega.