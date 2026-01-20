Títol: La agente encubierta
Durada: 50 minuts
Gènere: Crim, drama
Creació: Adam August
Intèrprets: Clara Dessau, Maria Cordsen, Afshin Firouzi
Temporades: 1 Capítols: 6
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Després d’infiltrar-se en un poderós imperi criminal, Tea s’enfronta a un perillós dilema moral. Mentre compleix la seva missió per a desmantellar l’organització des de dins, desenvolupa un vincle inesperat amb la xicota del capitost, una dona atrapada en un món de violència i por.
Dividida entre el deure i els sentiments, Tea s’arrisca a perdre-ho tot per a intentar salvar-la. Enmig de traïcions, secrets i tensió constant, la seva doble vida amenaça d’esfondrar-se en un joc on la lleialtat i l’amor poden costar la vida.
Per Sensacine