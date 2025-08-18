Conduïa begut amb el permís suspès i no se li acut altra cosa que insultar, amenaçar i intentar agredir als policies

La matinada d’aquest mateix dilluns, a Canillo, el servei de Policia ha arrestat un home de 31 anys com a presumpte autor de delictes contra l’administració de justícia, la seguretat col·lectiva, la llibertat, la funció pública i l’honor. Se l’ha detingut per conduir amb el permís suspès i sota els efectes de l’alcohol amb una taxa d’1,03.
Segons informa el servei de l’ordre, en el moment de la detenció, l’home s’ha resistit, ha insultat i amenaçat els agents i, per si això fos poc, ha intentat agredir un dels policies.