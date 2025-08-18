Arrestat un turista per portar una navalla i ser sospitós de furtar mercaderia d’uns establiments

Aquest diumenge, a la tarda, un turista de 49 anys va ser detingut a Andorra la Vella com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva, per dur una navalla amb una fulla d’uns 10 centímetres. Se’l va controlar, juntament amb un altre home, de 34 anys, per ser sospitosos d’haver furtat unes ulleres d’un comerç de la capital.
Val a dir, a més que en el moment del control se’ls va trobar en possessió de dues jaquetes i uns pantalons que haurien sostret d’un altre establiment de la zona.