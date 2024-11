Montferrer i Castellbò: crítiques de l’oposició per l’augment de taxes al municipi

Esllavissada a Montferrer i Castellbò, el passat mes de setembre (Foto d’arxiu/Albert Arellano)

Compromís x Montferrer i Castellbò ha denunciat a través d’un comunicat de premsa que l’equip de govern del municipi “ha augmentat fins a un 20 per cent l’Impost de Béns Immobles (IBI) i un 42 per cent el cost del subministrament de l’aigua”. L’aprovació de les noves taxes s’ha fet aquesta setmana en un ple extraordinari, en què també van tractar-se d’altres qüestions municipals.

La portaveu de Compromís x Montferrer i Castellbò, Isabel Perera, considera que els increments acordats són “abusius”, en un context “en què moltes persones passen dificultats econòmiques”. Així mateix, la regidora subratlla que “la puja no s’excusa amb l’argument que aquestes taxes portaven molt de temps congelades”. La regidora socialista conclou que “augmentar-les totes, i de cop, és un greuge que les famílies no es mereixen”.

En relació amb les crítiques de l’oposició, l’equip de govern (Junts) ha desmentit l’augment de l’IBI que ha denunciat Compromís i ha puntualitzat que aquest impost “en cap cas s’ha tocat”. L’alcalde Albert Marquet ha explicat que “el que s’ha actualitzat és el coeficient de la plusvàlua, que ve regulat per la Llei d’Hisendes locals”.

I pel que fa a la puja del cost del rebut de l’aigua, el batlle urgellenc ha recordat que el seu preu també ve estipulat per una resolució de la Generalitat de Catalunya. Marquet, a més a més, ha recordat que aquest rebut “no s’havia incrementat des de 2020, malgrat que el servei era deficitari, perquè amb la pandèmia es va decidir congelar-lo”, precisament “per no penalitzar les famílies” en aquell moment difícil.





Aprovada una memòria d’obres per a arranjar un talús a Castellbò

En el ple extraordinari de Montferrer i Castellbò també es va donar el vistiplau a l’increment de la llicència d’autotaxi, amb augments que van del 6% al 78%. A més, es va aprovar una modificació de crèdit de 193.089,12 euros per a fer front a unes obres d’arranjament d’instal·lacions d’aigua a Guils (98.202,69 €) i als pobles de Castellbò, Solans, Turbiàs i Carmeniu (94.886,43 €).

Un altre punt de l’ordre del dia -que va comptar amb l’abstenció de Compromís- va ser la contractació d’un préstec de 50.000 € a l’EMD de Castellbò per a cobrir el pagament d’una factura. Finalment, es va tirar endavant la memòria d’obres per a arranjar el talús a l’entrada del poble de Castellbò (179.000 €), lloc on recentment hi va haver una esllavissada que va tallar la carretera.