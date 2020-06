‘Comportarse como adultos’ de Constantin Costa-Gavras. Crònica d’un austericidi anunciat

Després de passar pel 67è Festival de Cinema de Sant Sebastià amb motiu de la concessió d’un Premi Donostia, el cineasta grec de renom internacional Constantin Costa-Gavras estrena entre nosaltres la producció francesa-greca ‘Comportarse como adultos/Adults in the Room’, adaptació del llibre homònim de l’exministre grec de finances, Iannis Varoufakis.

El guanyador de l’Oscar a Millor Pel·lícula de parla no anglesa per ‘Missing/Desaparecido’ (1981) i director de films com ‘La caja de música’ (1989) es dedica a ‘ Comportarse como adultos’ a fer una crònica detallada de les tenses i llargues negociacions del nou govern grec d’esquerres de Syriza, presidit per Alexis Tsipras (Alexandros Bourdoumis), amb els dirigents de l’Eurogroup, el FMI o el Banc Central Europeu. Van ser dies i mesos de durs encontres per renegociar un deute desbocat i per evitar ser sotmesos repetidament a salvatges retallades a Grècia.

L’austericidi imposat per la Troika a Grècia va ser una humiliació sense contemplacions que va agafar rang de tragèdia col·lectiva. El criteri i la voluntat dels magnats europeus per rescatar i sanejar amb accions extremes una economia grega enfonsada va acabar doblegant, fins i tot, la voluntat del poble grec. Tot i que la gent va refrendar per majoria en un referèndum l’opció de refusar la proposta europea i no acceptar les seves draconianes mesures.

Trepidant i intens film que reflecteix la real dimensió de la política efectiva que, més enllà de reunions concertades, es cou en trobades de passadís, dinars privats i trucades. El film és també un oportú retrat de les personalitats que mouen els fils de l’economia i el poder a Europa en aquell difícil any 2015 de la crisi grega. Així desfilen pel film figures totpoderoses com Christine Lagarde, Mario Draghi, Pierre Moscovici i Jeroen Dijsselbloem.

El registre més documental que utilitza Costa-Gavras com a notari de les trobades i converses, de registre dels debats i discussions, es trenca amb un sobtat canvi de to, una fuga en forma una coreografia de dansa per mostrar la claudicació final del president Tsipras. Un recurs de posada en escena discutible, en to de farsa, però oportú, ja que certifica alhora el trencament entre Tsipras i el seu inseparable company de gabinet i amic, Yanis Varoufakis.

Un film urgent i necessari que demostra l’aptitud política d’un cineasta resistent i compromès que no ha renunciat mai a abordar qüestions socials i polítiques del nostre temps històric. Un film que compta amb un extens repartiment en què destaca sobretot el ministre de finances grec Iannis Varoufakis, protagonista principal i veu narradora en ocasions, interpretat per Christos Loulis. També trobem Ulrich Tukur, Josiane Pinso o Valeria Golino en el paper de la dona de Varoufakis, Danae Stratou.