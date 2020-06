El 12è Festival d’Enceses d’Artesa de Lleida s’ajorna fins al juliol del 2021

Davant la situació de pandèmia global, i les mesures de seguretat sanitària, l’organització del Festival d’Enceses d’Artesa de Lleida, la colla de El Griu Artesa de Lleida i l’Ajuntament del municipi han acordat suspendre l’edició de 2020, prevista pel 4 de juliol, i traslladar-la al 3 de juliol de l’any vinent. La cita celebrarà també la 15a Trobada de Bestiari Festiu i Popular.

Aquest estiu, la plaça Major de la localitat d’Artesa de Lleida, al Segrià, no cremarà amb el foc de les bèsties i diables. La principal cita del bestiari del territori ha quedat ajornada per l’any vinent davant de la crisi de la COVID-19. Fa menys d’un mes el festival havia obert les inscripcions, amb l’esperança que la cita es pogués celebrar el pròxim 4 de juliol, però amb molta la prudència i condicionada per l’evolució de la situació.

Finalment, des de l’organització, la colla i el consistori han pres la decisió de suspendre la cita per “prioritzar la salut de tothom”, i “davant el fet de no poder garantir les mesures d’higiene i seguretat establertes per les autoritats”.

Els organitzadors han anunciat que les colles inscrites mantindran la inscripció per a l’any 2021, que serà el 3 de juliol. La festa, que vol fomentar la imaginació i fer lluir les bèsties de foc, acollirà també, com és habitual, la Trobada de Bestiari Festiu i Popular, que arriba a la 15 edició

