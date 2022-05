Una vintena de persones detingudes per la policia aquesta darrera setmana

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de vint-i-una persones durant aquesta darrera setmana (del 23 al 29 de maig del 2022). Les detencions s’han dut a terme, en dos dels casos, per presumptes delictes contra la salut pública. Els dos arrestats, un al Pas de la Casa i l’altre a la frontera del riu Runer, es trobaven en possessió de substàncies estupefaents. L’home detingut al Pas era resident al país mentre que l’altre accedia al Principat, des d’Espanya, amb un turisme particular.

D’altra banda, tretze detencions han estat motivades per donar positiu en controls d’alcoholèmia sobrepassant els límits permesos. A més, una d’aquestes persones està acusada de trencament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir per haver estat involucrat, temps enrere, en un accident amb ferits.

Sis detencions més han vingut donades pels següents motius:

Andorra la Vella: Un home resident, de 57 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i la integritat física i moral en l’àmbit domèstic.

La policia va ser requerida en un domicili particular, ja que el detingut va amenaçar i agredir al seu fill de 29 anys d’edat, arran d’una discussió entre aquests.

Andorra la Vella: Un home resident, de 26 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat col·lectiva (port il·legal d’arma) i l’Administració de Justícia (trencament d’una ordre judicial d’arrest domiciliari).

En un control rutinari a la via pública, es va controlar l’interessat en possessió d’una navalla amb una fulla d’una mida superior a la permesa per al seu port. Posteriorment, en verificar la identitat de l’interessat, li consta vigent un arrest domiciliari dictaminat per l’autoritat judicial.

Andorra la Vella: Un home resident, de 35 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia (trencament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir).

Encamp: Un home resident, de 40 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública (resistència i desobediència) i contra l’honor (injúries).

Es va requerir la policia a un domicili particular per sorolls excessius de música. Sobre lloc, s’identifica l’inquilí del pis i es procedeix a sancionar-lo per la Llei de Seguretat Pública, moment en que aquest reacciona de manera desproporcionada envers els agents interventors.

Andorra la Vella: Un home resident, de 21 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública (resistència i desobediència).

Es va requerir la presencia policial a l’entrada d’un local d’oci, ja que una persona estava molt alterada i molestava la resta de clients, havent de ser acompanyat fins l’exterior del local.

Sobre lloc, s’identifica a l’interessat i en ser qüestionat pels fets, va reacciona de manera desproporcionada envers els agents interventors.