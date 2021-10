S’entrega la recaptació solidària, fruit de la Campanya Nacional de promoció de l’activitat física

S’ha fet entrega de la recaptació econòmica, fruit de les activitats organitzades, durant la Campanya nacional de la promoció de l’activitat física, aquest dimecres a la tarda amb la presència de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, la secretaria d’Estat de Salut, Helena Mas i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz,

En total, s’ha entregat una recaptació de 4.266 euros que es repartirà en parts iguals a les vuit associacions de col·lectius vulnerables i malalties de risc que han participat en la campanya, que enguany portava com a eslògan ‘Mou-te per la teva salut’. Han recollit el xec els representants de TRANA-EM, AUTEA, AUFARE, Assandca, Fundació Privada Tutelar, AMMA, Albatros i ADVVA.

La recaptació és fruit de la venda, a 1 euro per pac, de la tradicional samarreta, mascareta i bossa que s’entregava als participants a la marxa popular celebrada el passat 2 d’octubre a les set parròquies en el marc de la campanya nacional. En total s’ha aconseguit recaptar 2.133 euros que els comuns han multiplicat per dos en sumar-se a la donació solidària arribant a la xifra final entregada.

“Contents i satisfets del resultat de la iniciativa, pel que fa a la participació activa de totes les parròquies i de les vuit associacions, perquè ens ajuda a visualitzar la importància de l’activitat física en tots els àmbits”, ha ressaltat Riva.

Al lliurament també hi han pres part els set comuns representats per la cònsol major d’Ordino, Eva Choy, els conselles d’esports d’Ordino, la Massana, Andorra la vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, així com representats tècnics dels comuns d’Encamp i Canillo. Finalment, també han participat en l’acte Josep Maria Bagudà, CEO de l’Illa Carlemany, i Bàrbara Badosa, cap de comunicació de l’Illa Carlemany.

A més de l’acte d’entrega de la recaptació solidària, la trobada també ha servit per inaugurar l’exposició que s’ha habilitat a la planta baixa del centre comercial Illa Carlemany amb fotografies de la campanya i que estarà oberta al públic fins al pròxim 20 d’octubre.