Victòria del BC Andorra contra el Lucentum Alacant (56-72) en partit de pretemporada

El BC Andorra continua demostrant aquesta pretemporada que el seu projecte per a tornar a la Lliga ACB va debò. Aquesta tarda de divendres, 16 de setembre, s’ha imposat per 56-72 al Lucentum Alacant al Pavelló Pla de l’Arc de la població valenciana de Llíria.

El partit ha començat amb domini alacantí arribant al final del primer quart amb un 20-12, però el conjunt tricolor s’ha fet fort en defensa i ha pogut reduir la diferència a 2 punts al final del segon quart (34-32). Després del descans, el BC Andorra ha seguit com una roca en defensa i ha aconseguit avançar-se en el marcador, per a arribar al final del tercer quart amb un 46-50. L’últim quart, el conjunt entrenat per Natxo Lezkano ha aconseguit marxar en el marcador per a acabar fins als 16 punts de diferència (56-72).

El màxim anotador del partit ha estat el jugador del BC Andorra, Marin Maric, amb 13 punts.