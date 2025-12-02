“Alice in Borderland”

Títol: Alice in Borderland
Durada: 50 minuts
Gènere: Ciència ficció, fantasia, suspens
Creació: Tsuyoshi Imai
Intèrprets: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Kento Kaku
Temporades: 3 Capítols: 16
Plataforma: Netflix

Sinopsi:

Alice in Borderland és una sèrie basada en el manga homònim que segueix la història de tres amics, Arisu, Karube i Segawa, les vides dels quals creuen que són molt avorrides tot i ser un trio de delinqüents que assisteixen a l’institut.

Durant una celebració de focs artificials, Arisu vol poder viure en un món que estigui ple de constants emocions per a ell. El que no sap és que el seu desig és concedit i tots tres són transportats a un món paral·lel aparentment post-apocalíptic on han de sobreviure mentre competeixen en perillosos jocs.



