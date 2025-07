Com protegir-se durant una onada de calor

Un termòmetre assenyalant temperatures altes (Getty images)

Amb l’arribada de l’estiu, les temperatures pugen de manera extrema i poden provocar riscos per a la salut, especialment durant les onades de calor. Aquestes situacions poden afectar greument infants, gent gran i persones amb malalties cròniques, però tothom pot patir-ne les conseqüències si no pren les mesures adequades. A continuació, compartim amb tu alguns consells essencials per a protegir-te durant aquests episodis de calor intensa.

1. Hidrata’t sovint

Beu aigua regularment encara que no tinguis set. Evita begudes alcohòliques, amb cafeïna o molt ensucrades, ja que poden afavorir la deshidratació.

2. Mantingues frescos els espais interiors

Tanca les persianes durant les hores de més sol i obre les finestres a primera hora del matí o al vespre, quan refresca. Utilitza ventiladors o aire condicionat si en tens i, si no, busca espais públics climatitzats com biblioteques o centres comercials.

3. Evita sortir durant les hores centrals del dia

Procura no sortir al carrer entre les 12 h i les 17 h. Si ho has de fer, intenta estar a l’ombra, porta barret o gorra i ulleres de sol, i utilitza crema solar amb un factor alt de protecció.

4. Vesteix roba lleugera

Fes servir roba clara, ampla i transpirable. El cotó i el lli són teixits ideals per als dies de molta calor.

5. Refresca’t sovint

Dutxa’t amb aigua tèbia o mulla’t el cap, les nines i el clatell amb un drap humit. També pots utilitzar ventalls o esprais d’aigua per a alleujar la sensació de calor.

6. Cuida especialment els col·lectius vulnerables

Assegura’t que infants, gent gran i persones amb problemes de salut es mantenen hidratats i frescos. Truca sovint a familiars o veïns que visquin sols per a saber com es troben.

7. Adapta l’alimentació

Opta per menjars lleugers, com amanides, fruites, verdures i aliments frescos. Evita plats molt calents o greixosos.

8. Informa’t

Segueix les informacions oficials dels serveis meteorològics i sanitaris. Estigues atent a alertes per calor i recomanacions específiques de les autoritats.