El Govern impulsa mesures per a millorar l’organització interna del Centre Penitenciari i la reinserció dels interns

Al fons a l’esquerra, Miquel Àngel Garcia i Ester Molné (SFGA)

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha comparegut aquest dimarts davant de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals del Consell General per a presentar el pla d’acció que el Govern ha elaborat per millorar l’organització interna del Centre Penitenciari, així com per a impulsar una millor reinserció dels interns. “Volem impulsar una reforma que impacta directament amb la millora de la feina diària que han de fer els funcionaris del Centre Penitenciari alhora que millorem les condicions dels interns”, ha explicat la ministra Molné. La titular de la cartera ha estat acompanyada durant la compareixença pel director del Centre Penitenciari, Miquel Àngel Garcia.

Un dels canvis més importants consistirà en la modificació de diverses normes en l’àmbit penal i penitenciari a través d’un Projecte de llei qualificada que l’Executiu preveu aprovar en les properes setmanes. Així, el Govern planteja reduir els terminis màxims de presó provisional des dels 16 mesos actuals fins als 12. En aquesta mateixa línia, també es planteja la proposta de millorar el règim de reducció de pena fins a un màxim de 3 dies per mes de condemna complerta –ara la reducció pot ser de màxim 2,5 dies–, una reducció de la pena que anirà vinculada al compliment dels programes de rehabilitació i tallers que els experts proposin. Per altra banda, l’Executiu també proposa millorar l’accés al règim de semillibertat a partir de la meitat de la condemna per aquells casos que no siguin considerats molt greus.

A nivell de funcionament intern del Centre Penitenciari, el Govern proposar flexibilitzar la separació entre els interns de diferents mòduls per motius terapèutics, de seguretat o altres. Per últim, pel que fa encara a mesures legislatives, es proposa la modificació puntual del Codi Penal perquè aquells delictes vinculats amb el furt, la conducció sota els efectes de substàncies tòxiques i el rebuig a sotmetre’s a les proves de control puguin tenir una pena de presó, però no d’arrest nocturn. Els interns es podran acollir al règim de semillibertat si és per a treballar o realitzar feines en benefici de la comunitat.





Convocatòria de cinc noves places d’agent penitenciari

Amb la voluntat de dotar del personal necessari el centre, la ministra Ester Molné també ha anunciat que aquest proper dimecres el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) recollirà la convocatòria de cinc places vacants d’agent penitenciari, tres de les quals són de nova creació. Amb la cobertura d’aquestes places el centre podrà arribar a disposar d’un total de 68 agents. Aquest reforç permetrà donar un millor servei als interns, així com també una major disponibilitat de personal per a cobrir les necessitats mínimes del centre. La mesura, ha explicat Molné, s’encaixa amb el pla dissenyat pel Govern per a dotar de forma progressiva la plantilla amb més agents.

La ministra ha indicat, d’una banda, que en els últims mesos s’ha impulsat l’aprovació del Reglament de les especialitats que desenvolupen els membres del Cos Penitenciari, que permet una major professionalització i especialització, i assignar un complement de funcions permanents. De l’altra, també ha apuntat que es manté la negociació oberta amb tots els funcionaris de l’Administració general per a impulsar millores salarials i fer que sigui atractiu l’accés a aquest cos especial tant pel salari d’entrada com per la carrera professional.





Canvis per a una millor reinserció

El director del centre, Miquel Àngel Garcia ha explicat durant la compareixença davant de la comissió legislativa que el nivell d’ocupació actual del centre és inferior al de l’any passat, i ha posat en valor la feina dels agents penitenciaris, així com també de tot l’equip multidisciplinari –integrat per psicòlegs, psiquiatra, metge, infermeres així com el treballador social, l’educador social i els caps de les unitats de l’Àrea Penitenciaria i Direcció– que permeten oferir atenció personalitzada per a cadascun dels interns.

Per altra banda, també s’ha anunciat la millora del temps que tenen els presos per a fer activitats i tallers fora de la cel·la, que s’ha ampliat fins a un màxim de 7 hores al dia. Així, amb el nou canvi ja aplicat, els interns disposen de 6 hores diàries durant tot l’any per a poder estar al pati més 1 hora per a fer els tallers lliures i estar a la biblioteca. Els canvis permeten donar compliment a diverses recomanacions internacionals que advocaven per aquesta mesura.