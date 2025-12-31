Com presentar el raïm de la sort la nit de Cap d’Any

En capsetes, en el plat, en bossetes individuals o dins d’una copa són les formes habituals en les quals ens trobem cada any el raïm de la sort amb què donem la benvinguda a l’any nou. No obstant això, són moltes les idees que podem fer amb els grans de raïm. Us portem algunes de les opcions més originals que hi poden haver.
1. En forma de broqueta
Una de les més originals maneres de presentar el raïm i que a més permet una infinitat de personalitzacions, és aquesta. Pots afegir a la punta alguna etiqueta amb el nom de la persona, un llaç, un dibuix d’un motiu nadalenc o una etiqueta de pissarra per a poder escriure el nostre desig per al nou any.
2. En cucurutxo
Com si es tractés d’unes crispetes de blat de moro, aquest tipus de presentació també cridarà molt l’atenció. Les opcions també són moltes: des de folis de colors amb els dibuixos d’escenes del Nadal fets pels petits de la casa, triar un assortiment de papers decoratius, fer servir paper de diari o introduir el raïm en un cucurutxo de neula com en el que venen amb els gelats. Si a més és de xocolata, farà la delícia dels nens.
3. En bosses de paper de kraft
Aquesta idea és una de les més representatives de la celebració en si. Podem imprimir imatges d’algun rellotge que trobem en internet marcant les 12 en punt, o les dotze menys un minut, moment en el qual comença el compte enrere. També podem afegir una etiqueta amb el nou any o escriure’l a mà amb un retolador.
4. Dins d’una bola nadalenca
Una altra idea molt original consisteix a introduir els granets de raïm dins d’una bola de Nadal transparent. Fins i tot podem tenir-les penjades de l’arbre quan arribin els convidats i que cadascun prengui la seva en el moment de començar les campanades.
A part d’aquestes hi ha moltes altres, com crear eriçons amb fruites, col·locar-les a mode de polsera, o decorar les bossetes transparents que les continguin de múltiples maneres… Tria el teu propi estil i sorprèn aquesta nit de cap d’any.