Outfits amb lluentons perfectes per a Cap d’Any

Els lluentons es relacionen com un símbol de riquesa, així que la millor opció és anar vestida d’aquesta manera per a atreure-la quan sonin les 12 campanades. Et fem, doncs, algunes recomanacions per a aquest Cap d’Any:
Faldilla. Una peça que combina perfecte gairebé amb qualsevol cosa és la faldilla, així que no tinguis por de combinar-la sense importar el color que sigui.
Pantalons. Els teus pantalons poden ser els protagonistes, i la resta de la teva roba pot anar en tons més neutres o foscos. El millor consell és combinar amb negre, sobretot perquè d’aquesta manera els lluentons siguin les protagonistes de la nit.
Sac. Si només vols un petit detall, pots usar només algun sac ple de colors.
Jumpsuit. Si el fas servir, no afegeixis cap altre elements amb lluentors.
Gavardina. Combina una gavardina amb lluentons amb un top blanc o negre.
Vestits. Una opció més senzilla és que utilitzis un vestit ple de lluentons perquè la riquesa arribi a tu en Any Nou.
Quimono. Un outfit molt modern per a rebre l’any és amb un quimono perquè pots combinar-lo amb un munt de coses per a crear un gran look.
Brusa. El millor dels lluentons és que pots combinar-los sense preocupar-te pels colors. Si optes per una brusa amb lluentons, no agreguis res més amb aquest element.
Vestit curt. Encara que els colors que més llueixen són el daurat o platejat, pots fer servir gairebé qualsevol color en un vestit o una combinació i agregar botes.
