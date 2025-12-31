Jocs de taula imprescindibles per a jugar en família durant les festes

Les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis són una ocasió perfecta per a reunir la família al voltant d’una taula. I, sovint, més enllà dels àpats, el que realment crea records són els moments compartits entre rialles, estratègies inesperades i petites disputes amistoses. Els jocs de taula, grans aliats d’aquestes trobades, ofereixen diversió intergeneracional i permeten desconnectar de pantalles i rutines. Tant si busques un clàssic com una novetat, aquí tens una selecció imprescindible per a garantir hores de diversió.
1. Catan: colonitza, negocia i construeix
Convertit en un clàssic modern, Catan és ideal per a famílies que gaudeixen d’una mica d’estratègia sense complicacions extremes. Cada partida és diferent i les negociacions entre jugadors són tan importants com el desenvolupament de colònies. Perfecte per a grups de 3 a 4 jugadors.
2. Dixit: la imaginació com a protagonista
Si hi ha un joc que agrada tant a infants com a adults és Dixit. Les seves cartes il·lustrades i enigmàtiques conviden a explicar històries i a posar a prova la creativitat. És senzill, bell i sorprenentment profund, ideal per a grups grans.
3. Carcassonne: construint un món peça a peça
Amb normes accessibles i partides ràpides, Carcassonne és un dels millors jocs per a introduir la família al món dels jocs de taula moderns. Cada jugador construeix ciutats, camins i camps, creant un mapa diferent a cada partida.
4. Dobble: velocitat i reflexos per a totes les edats
Un dels jocs més frenètics i portàtils. Dobble consisteix a identificar símbols coincidents entre cartes, i ho fa amb una senzillesa extrema. És ideal per a barrejar edats, ja que els infants sovint tenen avantatge!
5. Jungle Speed: agilitat en estat pur
Si busques rialles i tens ganes de moure’t, Jungle Speed és un encert. Requereix atenció, reflexos i una mica de valentia per a llançar-se pel tòtem abans que els altres. Perfecte per a animar qualsevol sobretaula.
6. Virus!: caos i diversió en cartes
Un joc lleuger, ràpid i molt addictiu. L’objectiu és completar un cos sa mentre frustres els intents dels altres amb virus, vacunes i cartes especials. Ideal per a totes les edats i partides curtes.
7. Time’s Up!: rialles assegurades
Per a grups nombrosos, Time’s Up! és un imprescindible. Requereix explicar, gesticular i improvisar per a fer endevinar personatges o conceptes. Aconsegueix unir tothom, fins i tot aquells que normalment no volen jugar.