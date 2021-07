Com pot millorar un jacuzzi la decoració de la llar?

El jacuzzi és una piscina o banyera que compta amb un sistema d’hidromassatge, amb dolls d’aigua combinats amb aire a pressió que, en entrar en contacte amb el cos de les persones, pot produir un efecte relaxant.

Encara que es pugui relacionar principalment amb el benestar i la salut, la veritat és que és capaç de millorar la decoració de la llar, per la qual cosa és un altre element decoratiu que, si s’utilitza de la forma correcta, pot ser un gran aliat per a l’habitatge.

Una bona manera de tenir aquesta banyera d’hidromassatge és a través d’una plataforma elevada. L’ús de mobles, plantes i elements decoratius al voltant d’aquesta banyera pot ajudar a guanyar un aspecte de major amplitud. Una altra opció molt recomanable pot ser la banyera encastada, molt similar a una petita piscina, sent una forma còmoda i de fàcil accés per a poder aprofitar-la al màxim, tant a l’interior com al jardí.

El travertí o pedra per a decorar, combinat amb panells de xapa de pedra, pot ser una excel·lent manera de decorar aquesta banyera d’hidromassatge, i així poder aconseguir un aspecte més elegant i rústic. Combinar fusta amb maó pot ser una manera de convertir aquesta banyera en un excel·lent element decoratiu per a l’exterior.

Per Tot Sant Cugat

Font Decoracionyjardines.com