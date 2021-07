La fideuà amb fideus rossejats és un plat que ens agrada molt, gairebé tant com els arrossos.

Aquesta fideuà té uns quants ingredients que la fan espectacular. Li donen un toc especial i fa que el gust final sigui rodó. Es una recepta al estil “a la catalana” molt fàcil de fer que la arrodonim amb sípia i gambes.

El fideu que fem servir per aquesta fideuà es del nº2, és el que més ens agrada. Aquesta recepta es d’aquells àpats que et conviden a repetir i fa que et posis una miqueta més al plat, perquè t’ha agradat molt, je,je.

Ingredients per fer la recepta ( per 4 persones):

400g de Fideus del nº2

12 Gambes

Sal

280g de Ceba

60g de Pebrot verd

Brou de peix de roca i marisc (500mL per hidratar a ceba i la sèpia + 800 ml per coure els fideus)

1 sèpia bruta de 400g + la melsa

60g de tomàquet triturat

28g de carn de nyores

8g de mostassa

500g de musclos

Infusió de Safrà (Safrà + 50ml d’aigua calenta)

Oli

3 grans d’All

Com fer la recepta de Fideuà amb fideus rossejats:

El primer que farem serà posar oli (una quantitat mitja) a escalfar a una cassola. Quan estigui calent li posarem els grans d’all esclafats per daurar-los. Un cop daurats els retirarem de la cassola. A continuació afegirem els fideus i els anirem remenant fins que agafin color de la manera més uniforme possible. Un cop rossejats els retirarem i els reservarem. Tornarem a posar un rajolí d’oli a la cassola i també una mica de sal. Incorporarem les gambes i les marcarem durant un minut. Passat aquest minut li donarem la volta i les deixarem un altre minut. Un cop llestes les reservarem. Afegirem, un altre cop, un rajolí d’oli. Incorporarem la ceba i el pebrot verd tallats a trossos petits. Li posarem un xic de sal i ho deixarem cuinant-se durant 20 minuts. Recordeu anar hidratant la ceba i el pebrot amb aigua o brou per tal de que no s’enganxi. Passats els 20 minuts incorporarem la sèpia tallada a trossos. Ho barrejarem bé, ho taparem i ho cuinarem 20 minuts més a foc mig. Durant aquest temps anirem vigilant per a que no s’enganxi i anirem hidratant quan calgui. Afegirem el tomàquet triturat, la carn de nyora, la mostassa, la melsa de la sèpia i ho integrarem tot molt bé. Ho cuinarem tot durant 3 minuts a foc mig. Pararem el foc, ho taparem i ho reservarem. En una olla apart posarem els musclos a escalfar per a que s’obrin. Reservarem. Farem una infusió de safrà. Posarem una miqueta en 50 ml d’aigua calenta, li donarem quatre voltes i ho deixarem tapat. Ho reservarem per més endavant. A continuació traurem la closca dels musclos i netejarem les gambes. Farem un tall seguint la línia central que recorre el cos de la gamba i li traurem l’intestí. Aquest pas es opcional però molt recomanable. Tornarem a escalfar la cassola i li tirarem el fumet de peix i marisc. Afegirem els fideus rossejats i ho deixarem un total de 8 minuts fent xup-xup. Quan porti uns 4 minuts ho tastarem i ho rectificarem de sal, si cal. Li donarem unes voltes i afegirem la infusió de safrà que teníem reservada. Remenarem tot i continuarem amb la cocció. Un cop finalitzats els 8 minuts incorporarem els musclos i li donarem quatre voltes. Tancarem el foc i posarem les gambes per sobre. Amb la calor residual serà suficient per que s’acabin de coure.

I ja ho tindrem!

Un cop proveu aquesta fideuà amb sèpia i gambes amb el nostres toc al estil “a la catalana” no podreu resistir en repetir un plat més!!

Salut i bon menjar!

