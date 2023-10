Com fer que el teu gat et faci més cas

Un gat a casa (iStock)

El teu gat no et fa ni cas? És normal! Pensa que els gats no aprenen ordres d’obediència bàsica, com “asseu-te” o “dona’m la pota”, perquè són animals territorials i independents, és a dir, no necessiten ordres per a fer la seva vida diària.

No obstant això, sí que és possible orientar-los sobre el que no han de fer a casa, com pujar a una taula amb menjar o esgarrapar el mobiliari. T’expliquem com aconseguir que el teu gat et faci més cas:

Càstigs indirectes

És a dir, emetre un estímul que resulti desagradable per al gat, com un soroll inesperat o mullar-li la cara de manera lleugera amb un ruixador. És important castigar-lo just en el moment en el qual practiqui la conducta inadequada. Usar qualsevol mètode de càstig una vegada esdevingut l’acte, només confondrà al gat i podria danyar la relació. És crucial que no s’adoni que l’estímul l’emet el seu amo. A continuació, les carícies i les paraules amables reforçaran el vincle.

Res de càstigs físics

Mai s’haurà de castigar el gat físicament per a reprendre mals comportaments.

Entorn

És rellevant frenar l’instint caçador del gat des de petit per a evitar esgarrapades i mossegades. A més, és necessari cobrir-li les necessitats bàsiques, com un lloc adequat per a esmolar les seves ungles, llocs alts als quals tenir accés i una safata amb sorra per a fer les seves deposicions, a més d’una alimentació rica en proteïnes.





