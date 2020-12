Com fer fertilitzant de fulles

Començarem rastellant totes les fulles dels fruiters que tinguem o puguem trobar. Intentarem que les fulles estiguin netes o no massa brutes, i millor si són de fruiters variats.

Una vegada que tinguem les fulles necessàries, les col·locarem en un costat del jardí i les barrejarem bé. Seguidament, procedirem a moldre les fulles (amb una talladora manual). Si pot coincidir amb el dia en què tallarem la gespa (si en tenim), millor, perquè podrem utilitzar les restes de la gespa tallada per a fer el fertilitzant, ja que aquest proporcionarà nitrogen.

El següent pas serà rastellar les fulles ja mòltes. Després, buscarem un lloc per a fer una pila o contenidor (on el terreny dreni bé). Si és un contenidor tancat, posarem una porteta o farem un forat per a poder anar agregant posteriorment altres productes. Si està a l’aire lliure, cobrirem amb una lona o similar per a evitar que el vent s’emporti part del contingut.

Per a començar el procés de l’adob, podem afegir a les fulles, la gespa, o restes de menjar, com les peles de les verdures i les restes del cafè. Hem d’evitar el pa, els lactis o la carn. Sempre, això sí, fent capes amb aquests ingredients. És a dir, primer les capes de fulles, després els agregats amb nitrogen, de nou les fulles, etc.

Perquè quedi un bon fertilitzant, mantindrem sempre la pila humitejada, ni seca ni entollada. Si els dies són més secs, ruixarem amb aigua amb ajuda de la mànega, però evitant tolls. També, evitarem remoure el contingut en les primeres setmanes. No serà fins passats uns vint dies, que podrem remoure.

Quan remoguem el fertilitzant per primer cop, la capa de la superfície ha d’enterrar-se i l’adob de l’interior ha de ressorgir; de tal manera que quedi l’humit i fresc a dalt i tota la part seca a sota. Per a fer això, remourem dues o tres vegades per setmana amb moviments suaus. Després tornarem a cobrir amb la lona de plàstic, perquè la calor quedi dins.

Passats entre 4 i 9 mesos, podrem utilitzar el compost. Quan ho fem, aquest ha de tenir un color marró fosc uniforme. Ho podem combinar amb la terra del jardí i utilitzar-lo per a millorar l’hort.

