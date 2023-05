Com és millor menjar la fruita, verda o madura? Beneficis de menjar-la verda

Nombroses pomes verdes (Getty images)

Es fa molt difícil respondre la pregunta de si és millor menjar la fruita verda o madura, ja que depèn de diversos factors, com el tipus de fruita, el nivell de maduresa desitjat, la preferència personal i el propòsit nutricional.

En general, les fruites madures tendeixen a ser més dolces i més fàcils de digerir que les fruites verdes. Això es deu al fet que a mesura que la fruita madura, els sucres naturals es desenvolupen i els nivells de midó disminueixen. A més, les fruites madures solen tenir una textura més suau i sucosa, la qual cosa les fa més agradables de menjar.

No obstant això, les fruites verdes solen aportar nutrients que la fruita madura no posseeix, ja que alguns d’ells es van descomponent a mesura que va passant el temps, per l’efecte de l’oxidació.





A continuació descrivim els beneficis que ens aporten les fruites verdes:

1. Són riques en nutrients: Les fruites verdes contenen una gran quantitat de nutrients com a vitamina C, potassi, fibra, folat i antioxidants que són essencials per a mantenir una bona salut.

2. Milloren la digestió: Són riques en fibra, la qual cosa ajuda a mantenir un sistema digestiu saludable i a prevenir el restrenyiment.

3. Ajuden a controlar el sucre en la sang: Algunes fruites verdes, com les pomes i les peres verdes, contenen pectina, una fibra soluble que ajuda a regular els nivells de sucre en la sang.

4. Enforteixen el sistema immunitari: El seu alt contingut en vitamina C, ajuda a enfortir el sistema immunitari i a prevenir malalties.

5. Són baixes en calories: Moltes fruites verdes tenen un alt contingut d’aigua, la qual cosa les converteix en una opció saludable per a aquells que busquen perdre pes.

6. Milloren la salut del cor: Les fruites verdes són riques en antioxidants i altres nutrients que ajuden a reduir el risc de malalties del cor.