Com canviar el color de les suculentes?

Les suculentes vénen en totes les formes i grandàries, i també amb colors ben diversos, que s’adapten a tots els gustos. Generalment, quan les suculentes canvien de color no és gens bo, perquè estan demostrant que no són saludables, però canviar el color de les suculentes pot ser intencionat.

Per a fer que les suculentes canviïn de color, hauràs de sotmetre-les a una quantitat d’estrès físic. Encara que l’estrès físic és dolent per a les plantes, si ho fas en el moment propici i amb molta precisió, no danyaràs a les crasses.

L’estrès físic farà que la producció de carotenoides i antocianines augmenti perquè siguin més fortes i obtinguin un color més vibrant. Així i tot, tingues en compte que no totes les suculentes poden canviar de color per més estrès físic que els apliquis.

Les suculentes que poden canviar són aquelles que en les seves vores i puntes tenen una mica de color. Per a aconseguir-ho, només has de començar canviant les condicions de llum cada dia. Exposa a les plantes a ple sol durant un dia i a l’ombra a l’altre. El canvi de color de les plantes crasses és lent, per la qual cosa has de tenir paciència. Depenent de l’espècie pot demorar entre una o dues setmanes per a mostrar colors més brillants.