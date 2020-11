Col·loca testos petits amb imants

En l’actualitat existeixen diferents variants de jardins verticals, els quals han anat sorgint darrerament i tenen una gran demanda, sobretot els d’interior, tant per a empreses, oficines, com particulars que volen fer de la seva llar un lloc millor.

Aquests jardins aporten una imatge innovadora a l’ambient. Però això sí, les espècies a plantar han de ser d’interior i han de comptar amb una temperatura adequada segons el lloc on les col·loquis, procurant evitar al mateix temps canvis bruscos de temperatura.

Aquesta idea que presentem és una variant d’aquests jardins verticals d’interior, i és que quan vivim en una casa petita, hem d’adaptar la decoració a l’espai, però no per això hem de renunciar a poder comptar amb un jardí en la nostra llar.

Aquest tipus de jardí és especial perquè a més de ser horitzontal, el seu mecanisme va amb imants. Per als recipients pots optar o bé per testos petitons de plàstic que pesin poc, o bé altres recipients com a suros d’ampolles o closques de caragol o un altre tipus de mol·lusc. L’avantatge és que cada dia pots anar variant les ubicacions dels diferents testos o recipients, ja que és tan senzill com treure’l i portar-lo a un nou lloc.

