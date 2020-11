Els termòstats de dutxa són els dispositius que s’encarreguen de regular l’aigua fent que el seu cabal i temperatura durant el bany es mantinguin constants. Les aixetes o polsadors que posseeixen tenen l’objectiu de fixar la temperatura i la pressió perquè davant l’obertura i el tancament de la dutxa no calgui tornar-la a calibrar.

Aquests termòstats estan fabricats amb materials resistents a la corrosió i amb els dissenys i les tecnologies més actuals per a garantir que siguin duradors, harmonitzin amb el teu bany i resultin fàcils d’instal·lar. A més, presenten molts avantatges, entre els quals destaquem:

Seguretat, ja que el comandament que controla la temperatura de l’aigua té un límit per evitar que l’aigua pugi a alts graus i pugui cremar la pell.

Comoditat, ja que en regular el cabal i la temperatura a l’inici, ja no has de preocupar-te de tornar-ho a fer cada cop que obris la dutxa.

Eficiència i protecció del medi ambient, per la seva rapidesa de regular ràpidament la temperatura, amb el consegüent estalvi d’aigua que habitualment es perd quan mantens la dutxa oberta mentre intentes aclimatar-la al teu gust.

Per viviendasaludable.es