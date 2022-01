El còctel de gambes és un clàssic de tota la vida que mai passa de moda i que sempre és una bona opció per a tenir en compte en planificar els menús per a dies de festa, ja que és fresc, lleuger (el que farà que els menjars no resultin tan copiosos), és molt vistós, senzill de fer i resulta sempre deliciós, sigui servit com a entrant o com a aperitiu.

Encara que els ingredients poden variar segons les versions, els bàsics i que no solen faltar són els següents:

– Gambes o llagostins cuits

– Pinya (millor si és natural, però també pot fer-se amb pinya en almívar).

– Enciam

– Surimi o palets de cranc

– Blat de moro

Altres ingredients opcionals i que combinen molt bé en aquest plat són l’alvocat, el pollastre o el lluç entre altres.

Per a la salsa rosa:

Maionesa (ou, oli d’oliva verge, llimona, sal)

2 culleradetes de quètxup

1 culleradeta de mostassa

1 suc de taronja

opcional: licor

El primer que farem serà rentar i tallar l’enciam en juliana. A continuació tallarem en quadradets petits la pinya, el cranc i els llagostins, reservant uns quants amb pela per a la decoració.

Per a la salsa, és imprescindible partir primer d’una maionesa (tret que optem per comprar-ne alguna ja preparada) i li afegirem el quètxup, la mostassa i el suc de taronja i barrejarem bé tots els ingredients per a que quedin integrats).

Col·locarem a la copa una capa d’enciam i a sobre, anirem afegint tota la resta d’ingredients.

Notes: La salsa sempre és millor presentar-la a part perquè cada comensal s’afegeixi la quantitat que desitgi.

Podem substituir les copes de còctel per pinyes buidades i tallades per la meitat.