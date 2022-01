Com treure les taques d’òxid del lavabo

Tenir el lavabo impecable, i mantenir-lo sempre net, és el somni de moltes persones. I és que és una de les tasques de la llar més complicades, ja que és necessari fer-li neteja cada poc temps.

Així i tot, hi ha alguns tipus de taques que costen més de treure. Si vols saber com treure l’òxid que embruta el lavabo i altres racons del teu bany, segueix aquest simple pas a pas d’idees per a la casa i deixa la teva pica i el teu bany com si fossin nous. En realitat, saber com llevar taques d’òxid és ben senzill, fins i tot sense utilitzar una pila de productes de neteja de la llar.

Per fer el producte natural, necessites mitja llimona i una mica de sal fina.

Procediment: Esprem la meitat de la llimona perquè desprengui el suc i posa’l sobre la sal perquè s’adhereixi a la seva superfície.

Frega les parts del lavabo tacades amb òxid amb aquesta llimona impregnada de sal. Repeteix el procediment diverses vegades fins que la pica o l’inodor quedin nets.

Retira la sal amb un drap i esbandeix la pica amb aigua corrent.

Finalment, neteja tot el lavabo amb el producte de neteja habitual i aigua temperada eliminant qualsevol resta de llimona, sal o brutícia.

Esbandeix a continuació.

Llest! La pica del teu bany o l’inodor han quedat com a nous sense haver de fer ús d’un munt de productes de neteja de la llar i el bany ha tornat a veure’s impecable amb aquest eficaç mètode casolà de com llevar taques d’òxid.

Per Tot Sant Cugat

Font: tuhogar.com