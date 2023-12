Clotet: “Nedar és vida, és un programa d’ensenyament de la natació adreçat a clubs esportius i escoles”

Presentació del projecte “Nedar és vida” (FAN)

‘”Nedar és vida és un projecte que és molt important i demostra que les federacions, a banda de comptar amb el vessant competitiu, que és molt important, poden tenir una implicació directa en la vida i en el dia a dia”, ha dit, Alain Cabanes, secretari d’Estat de Joventut i Esport, durant la roda de premsa del projecte “Nedar és vida” presentat per la Federació Andorrana de Natació (FAN) amb el suport de la Reial Federació Espanyola de Natació (RFEN).

Han estat presents, Joan Clotet, president de la FAN; Fernando Carpena, president de la RFEN; Carlos Bellón, responsable tècnic del projecte i Alfonso Maltrana, director tècnic de natació de la FAN. També han assistit Maria Suárez, directora de Banca País d’Andbank, patrocinador principal; Enric Borrellas, responsable de KONE, patrocinador oficial i Gemma Riu, mànager de l’Andorra Esports Clúster.

“Això és més que una col·laboració, perquè podem afirmar que la federació espanyola i l’andorrana són federacions germanes i aquest nou projecte transcendeix el conveni que tenim ja signat”, ha dit Carpena.

Per la seva banda Clotet, ha afirmat que, “És un programa d’ensenyament de la natació adreçat a clubs esportius i escoles”, i ha destacat la importància que té el projecte per a la federació i el suport de la RFEN per a dur-lo a terme. El programa d’ensenyament funciona a través d’una web app que permet seguir la progressió de l’alumne en temps real i enviar les avaluacions i certificats als pares per correu electrònic. Es preveu que s’iniciï a partir del febrer 2024.

“Nosaltres parlem d’alumnes, no d’esportistes, perquè considerem que les aptituds a l’aigua són bàsiques per al seu dia a dia en el llarg de la seva vida”, ha explicat, Carlos Bellón, responsable del projecte, que també ha dit: “el que fem no és dir als monitors i formadors com ho han de fer, perquè pensem que cada via per a arribar als objectius pot ser bona per a després explicar que el programa no interfereix amb la metodologia de l’entrenador, sinó que dona pautes d’inici i final”.

Per la seva banda, Alfonso Maltrana, ha destacat la importància de poder dotar als infants d’eines perquè puguin aprendre a nedar i progressar. Maltrana, ha aclarit que l’objectiu final del projecte no pretén captar més infants per a la competició, sinó enfortir les competències aquàtiques de cada nen.