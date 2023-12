Presenten a la Comissió de la biodiversitat el projecte de protecció del 30% del territori nacional

Reunió de la Comissió de la biodiversitat (SFGA)

La Comissió de coordinació i desenvolupament de l’estratègia nacional de la biodiversitat d’Andorra (CENBA) s’ha trobat aquest dijous sota la presidència, per primera vegada, del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. La reunió de treball ha permès compartir una de les iniciatives pilars de la legislatura, que el ministeri ja està treballant, que és la d’establir noves figures de protecció que permetin protegir el 30% del territori nacional.

Tal com ha explicat el ministre Casal, el nou marc de protecció haurà de tenir en compte les zones més riques paisatgísticament, més diverses i vulnerables en l’àmbit de la biodiversitat, i les grans reserves hídriques. La voluntat és impulsar una gestió on es pugui preservar el territori, tot donant accés a la muntanya, i que esdevingui un instrument d’educació i sensibilització.

Actualment a Andorra hi ha dos parcs naturals comunals –vall de Sorteny i valls del Comapedrosa– que representen un 5,6% del territori global del país. A banda, també es disposa del reconeixement de la Vall del Madriu-Perafita-Claror com a patrimoni mundial de la humanitat per la Unesco pels seus valors paisatgístics. Amb aquests tres territoris, Andorra té sota alguna figura de protecció el 15% del territori i ara es vol fer un pas més enllà i assolir la protecció del 30%. De fet, la CENBA ha de ser un element clau en aquesta feina prèvia d’identificació i anàlisi per a determinar les millors zones del país.

També s’han exposat a la comissió els diversos treballs i avenços que està impulsant el ministeri en matèria de conservació del medi, natural, biodiversitat i paisatge i especialment en relació amb la protecció i recuperació d’espècies de la fauna en perill d’extinció.

La CENBA és un òrgan consultiu i de coordinació de les actuacions del Govern i dels comuns en matèria de conservació de la biodiversitat i de participació de la societat civil prevista a la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge. Les seves atribucions són les de participar en l’elaboració de l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat, fer-ne el seguiment, l’avaluació i les revisions, així com participar en l’elaboració dels reglaments enunciats en la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.

La comissió està formada per quatre representants del Govern; pels cònsols de tots els comuns; per un representant dels agricultors i ramaders; per un representant de la Federació Andorrana de Caça i Pesca; per un representant de les estacions d’esquí; per dos representants de les associacions de conservació de la natura; per un representant d’entitats de recerca, en aquest cas el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA), i per un representant de les federacions de vehicles motoritzats.