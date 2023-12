Demòcrates i acòlits no deixen de fer campanya a totes les parròquies

Demòcrates d’Andorra la Vella, amb Miquel Canturri al centre de la imatge, en un nou dia de campanya (Demòcrates)

Tram final de campanya, també, per a les forces demòcrates i les seves coalicions de cara a les eleccions comunals d’aquest pròxim diumenge, 17 de desembre. Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp, Ordino i Canillo són alguns dels escenaris on les candidatures han mostrat els seus argumentaris electorals. També Sant Julià amb Unió Laurediana.

DA + SDP + Independents aposta perquè la part alta de Meritxell sigui per a vianants en dies puntuals

A Andorra la Vella, Demòcrates + SDP + Independents proposa que la part alta de l’avinguda Meritxell es reservi exclusivament per a vianants en dies puntuals, coincidint amb jornades d’elevada afluència turística i demanda comercial. D’aquesta manera, es donaria continuïtat a l’actual tram de Meritxell sense cotxes, que va des del carrer de la Unió fins a la plaça de la Rotonda.

Així ho ha explicat la número 4 de la llista, Rosalina Areny, afegint que tracta d’un projecte “per a revitalitzar la part alta de Meritxell”, el qual demanen els comerciants. Ha afegit que es farà assíduament “si funciona, tothom està satisfet i no repercuteix excessivament en la circulació”.

Areny ha fet les manifestacions aquest dijous des de Prada Ramon, un dels barris que més ha canviat durant el darrer mandat: ara els vianants hi tenen més protagonisme que els vehicles i el comerç s’ha dinamitzat, ha celebrat Areny. “Posar en valor els barris de la parròquia és una prioritat”, ha garantit. Per això, se seguirà mantenint una comunicació fluida amb les associacions de comerciants “i estarem a l’escolta de les seves demandes”.

Aquestes mesures demostren que per a DA + SDP + Independents “no hi ha barris de primera i de segona, perquè per a nosaltres tots els barris són de primera”, ha manifestat Areny, que ha recordat tota la inversió feta a Ciutat de Valls, Esteve Dolsa, els Marginets, el Puyal, el casc antic i Santa Coloma.





DA + ACCIÓ + SDP + Independents fomentarà el conseller de barri a Escaldes per a atendre els veïns i comerciants

Demòcrates + ACCIÓ + SDP + Independents d’Escaldes-Engordany considera prioritari “dinamitzar i invertir en el conjunt dels barris, i no només en alguns”. Per això, si obtenen la confiança de la ciutadania el proper 17 de desembre, donaran un impuls a la figura del conseller de barri, amb la voluntat que “tingui una presència real i efectiva, pugui conèixer de primera mà les necessitats, dubtes i neguits tant de la ciutadania com dels comerços i establiments de cada zona”, ha exposat el número 11 de la llista, Jordi Olivé. Reforçar aquest canal de comunicació i fer-lo fluid “permetrà dur a terme un treball conjunt per a trobar les millors solucions”, ha afegit el candidat.

Olivé també ha anunciat altres projectes per a reforçar la importància dels barris, com la partida econòmica que destinaran per a la participació ciutadana, “perquè els escaldencs puguin dir en què volen invertir i el Comú pugui tenir una opinió directa del que volen els ciutadans”. També per a millorar la proximitat i escolta activa amb totes les zones de la parròquia, “cuidarem, impulsarem i acompanyarem les associacions dels barris, de comerciants i de restauració”.

Olivé ha fet aquestes declaracions en l’acte de campanya d’aquest dijous, des de Fiter i Rossell, on la candidatura farà una inversió important si encapçala el Comú el proper mandat. Concretament, la separativa d’aigües de tota la part alta. “Sabem que és una obra complicada, però s’ha de fer”, ha refermat Olivé, que ha afegit que s’aprofitaran els treballs per a connectar l’avinguda a Feda Ecoterm i per a “embellir” certs punts. Així mateix, i sense marxar de Fiter i Rossell, també embelliran l’entrada d’Escaldes-Engordany des de la Massana i s’hi afegirà un nou espai públic.





UP + DA + Independents reconvertirà l’antiga escola bressol del Pas de la Casa en centre d’esbarjo i social

Els darrers quatre anys de mandat, liderat per Units per al Progrés d’Encamp i Demòcrates, “s’han invertit 11 milions d’euros en millores per al Pas de la Casa. Una xifra important, però a la qual cal donar continuïtat”, ha defensat la cap de llista i actual cònsol, Laura Mas. Entre aquestes inversions, i si revaliden la confiança dels encampadans el proper 17 de desembre, es reconvertirà l’antiga escola bressol en “un centre neuràlgic i social del Pas de la Casa”, sobretot per als infants i joves. Mas ha detallat que s’hi traslladarà el Punt Jove, comptarà també amb zona infantil coberta i, fins i tot, un skate park, perquè esdevingui “un punt de trobada per a tota la gent del poble”.

Des del Pas de la Casa, la cap de llista d’UP + DA + Independents també ha parlat d’altres projectes com la remodelació de l’avinguda d’Encamp, que “serà una realitat fruit de la nova concessió: Saetde farà de la meitat en amunt, i el Comú de la meitat en avall”. Mas ha assegurat que es mantindrà una harmonia pel que fa a l’estètica i l’embelliment de tota l’avinguda. D’altres inversions que contempla el programa són l’ampliació del gimnàs i la posada en marxa d’un Pla d’embelliment i manteniment (2024-2028) que tingui en compte tot el poble.





Nova zona de relaxació al Centre Esportiu d’Ordino i descomptes per als residents

L’esport ha estat el tema escollit per la candidatura d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + Independents + SDP en l’acte de campanya d’aquest dijous. El número 5 de la llista, Jordi Serracanta, ha parlat de “dues línies importants“: fomentar l’esport entre la població d’Ordino i fomentar l’esport vinculat al turisme. Pel que fa al primer punt, ha recordat que aquest mandat s’ha fet una important inversió per a renovar i ampliar les instal·lacions del Centre Esportiu d’Ordino (CEO). El proper pas serà l’actualització de la zona de relaxació, ha detallat. A més, Serracanta ha anunciat que, a partir del gener, “els residents d’Ordino tindran preus avantatjosos” al CEO.

“Considerem que la gent d’Ordino és qui més ha de gaudir d’aquestes instal·lacions, perquè la gent sana fa una població sana, i això ens ajuda a tots“, ha defensat el candidat. Per això, a partir de l’1 de gener se’ls aplicarà un descompte del 10% sobre la quota que estiguin pagant. D’altra banda, i pel que fa al vincle entre esport i turisme, “hem apostat i seguirem apostant per la celebració de proves de renom nacional i internacional“, ha assegurat Serracanta. “Quan els esportistes venen aquí es troben una parròquia magnífica amb un entorn natural envejable“, i són ells “els qui ens fan ambaixadors a fora“, ha manifestat.





A Canillo, Demòcrates + Independents renovarà la plaça de Montaup amb la participació de la ciutadania

La candidatura de Demòcrates + Independents de Canillo ha fet aquest dijous el seu acte de campanya des del carrer Major de Soldeu, un espai urbà que s’ha embellit aquest mandat i que ja està en la fase final de les obres. Precisament, el número 8 de la llista, Alex Kinchella, ha garantit que continuaran amb aquest projecte d’embelliment de “tots els pobles i nuclis urbans” de la parròquia. Incidint “des de la carretera general, que és el primer que veuen els turistes que ens visiten, fins als carrers antics i els més petits”, ha detallat Kinchella.

Així mateix, també en el proper mandat es durà a terme la remodelació de la plaça de Montaup del poble de Canillo, un procés que es farà comptant amb l’opinió de la ciutadania, assegura el candidat. Kinchella ha explicat que s’obrirà “un procés participatiu” per a definir entre tots el projecte, el qual permetrà “fer l’espai més agradable i amb més zones per als vianants”.