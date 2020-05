Cloenda del cicle “Desconfinem la història!”

Des del dia 19 de març l’Institut d’estudis Comarcals de l’Alt Urgell ha estat penjant (amb dues petites interrupcions els dies festius de Pasqua i de l’1 de maig) un vídeo diari d’història comarcal al canal de youtube de l’IEC. Immersos en un procés de desconfinament i després de 50 enregistraments, creuen que és un bon moment per cloure el cicle “Desconfinem la història!” i intentar retornar, sempre amb prudència, a una certa normalitat. Ho fan amb un vídeo força diferent dels que us han ofert durant aquests gairebé dos mesos.

Al llarg d’aquest confinament tots hem après moltes coses, i també des de l’IEC s’ha començat a utilitzar uns canals i unes formes de comunicació diferents de les que es fan servir habitualment. Com sempre acostumen a fer en les seves activitats, fugint de les formalitats i procurant que hi participi tothom qui vulgui, el petit grupet inicial va anar creixent de forma espontània amb noves col·laboracions en les quals, cadascú amb el seu estil, mitjans i recursos, ha ofert un cúmul d’històries, informacions i novetats en els seus respectius àmbits de recerca. Esperen que aquestes píndoles d’història comarcal, més enllà del seu valor en aquesta temporada de confinament, siguin també un incentiu per continuar aprofundint en l’estudi i el coneixement de l’Alt Urgell.

Per a l’IEC és imprescindible l’agraïment a totes les persones que han fet possible aquest cicle, de forma molt especial a tots els qui, desinteressadament, generosament i amb entusiasme han fet arribar les seves idees, propostes i enregistraments, i a totes les persones que han seguit els vídeos programats cada tarda o que els visualitzaran a partir d’ara. Sempre els podeu recuperar al seu canal de youtube: http://www.bit.ly/desconfinemiecau

0) 18-03-2020. Presentació.

1) 19-03-2020. Carles Gascón Chopo. 1430: l’any que va cremar el palau del bisbe.

2) 20-03-2020. Pilar Aláez Gil. Catedral a distància.

3) 21-03-2020. Pau Chica Fernàndez. L’alimentació a la Seu d’Urgell durant la guerra civil.

4) 22-03-2020. Meri Rodríguez Cadena. L’eixample Bergós, la higienització de la Seu d’Urgell.

5) 23-03-2020. Oliver Vergés i Pons. Ermengol I d’Urgell, el comte de l’any mil.

6) 24-03-2020. Carmen Xam-mar Alonso. Malalties enquistades i mesures profilàctiques al segle XVII.

7) 25-03-2020. Lluís Obiols Perearnau. Les mines i la central d’Adrall.

8) 26-03-2020. Carles Gascón Chopo. Els Pariatges d’Organyà de l’any 1233.

9) 27-03-2020. Daniel Fité i Erill. Una introducció a la grip “espanyola” de 1918.

10) 28-03-2020. Pilar Aláez Gil. Sant Vicenç d’Estamariu amagat (patrimoni descobert).

11) 29-03-2020. Maria Garganté Llanes. Religiositat popular i santuaris.

12) 30-03-2020. Oliver Vergés i Pons. Urgell, porta d’entrada dels escacs a l’Europa medieval.

13) 31-03-2020. Pau Chica Fernàndez. Les xarxes d’evasió de la II Guerra Mundial a l’Alt Urgell.

14) 01-04-2020. Carmen Xam-mar Alonso. Arfa: el Fuenteovejuna de l’Alt Urgell.

15) 02-04-2020. Oriol Olesti Vila. Romans a les muntanyes de l’Alt Urgell.

16) 03-04-2020. Lluís Obiols Perearnau. Bandolers: els setges d’Arsèguel.

17) 04-04-2020. Carles Gascón Chopo. Qui va ser Josep Zulueta i Gomis?

18) 05-04-2020. Pilar Aláez Gil. El camí a la Cooperativa.

19) 06-04-2020. Oliver Vergés i Pons. La batalla de Baltarga i la successió del comtat d’Urgell.

20) 07-04-2020. Albert Villaró Boix. La Seu d’Urgell i la pesta negra.

21) 08-04-2020. Lluís Obiols Perearnau. El canal de l’Olla i Segalers.

22) 09-04-2020. Climent Miró Tuset. Un passeig per la processó de la Seu d’Urgell (1603-2020).

23) 14-04-2020. Pau Chica Fernàndez. La II República a la Seu d’Urgell.

24) 15-04-2020. Maria Garganté Llanes. Art d’època moderna a la catedral de la Seu d’Urgell.

25) 16-04-2020. Jordi Pasques Canut. Els forats dels trumfos.

26) 17-04-2020. Carmen Xam-mar Alonso. Els Capdet, una parella de bruixots de Tuixent del segle XVII.

27) 18-04-2020. Jordi Nistal Refart. Quan la Seu va poder ser capital de província.

28) 19-04-2020. Pilar Aláez Gil. Antiga farinera de Montferrer.

29) 20-04-2020. Oscar Augé Martínez. La recerca arqueològica a la Seu d’Urgell.

30) 21-04-2020. Carles Gascón Chopo. El bisbe Fèlix d’Urgell i la crisi adopcionista.

31) 22-04-2020. Carlos Guàrdia Carbonell. De la Seu d’Urgell a la Vansa, per on passa[va] el camí?

32) 23-04-2020. Lluís Obiols Perearnau. Joan Brudieu, mestre de capella de la catedral d’Urgell.

33) 24-04-2020. Jordi Pasques Canut. Abeuradors i safarejos de l’Alt Urgell.

34) 25-04-2020. Pilar Aláez Gil. Alt Urgell “on the rocks” (el gel).

35) 26-04-2020. Oriol Olesti Vila. Un mico passejant-se pel Pirineu: el macaco de Llívia.

36) 27-04-2020. Carmen Xam-mar Alonso. La Ciutat d’Urgell de celebració, hivern del 1679.

37) 28-04-2020. Xavier Planas Batlle. El topònim Organyà.

38) 29-04-2020. Jordi Casamajor Esteban. Gravats de l’Alt Urgell.

39) 30-04-2020. Núria Solé Solé. El pantà de Rialb.

40) 04-05-2020. Xavier Campillo i Besses. L’extensió de la llengua basca als Pirineus: testimonis.

41) 05-05-2020. Oscar Jané Checa. Pobles abandonats a l’Alt Urgell.

42) 06-05-2020. Climent Miró Tuset. La Col·legiata de Santa Maria de Castellbò (1436-1855).

43) 07-05-2020. Laura de Castellet Ramon. Músics al Beatus de la Seu d’Urgell.

44) 08-05-2020. Lluís Obiols Perearnau. El camí del congost de Tresponts.

45) 09-05-2020. Jordi Casamajor Esteban. Megàlits de l’Alt Urgell.

46) 10-05-2020. Ester Garcia Llop. Goigs a l’Alt Urgell, del segle XVI al segle XXI.

47) 11-05-2020. Albert Villaró i Boix. Les fortificacions de Ciutat.

48) 12-05-2020. Climent Miró Tuset. Panteons dels Foix-Castellbò i els monestirs de Bolbona.

49) 13-05-2020. Jordi Pasques i Canut. Dom Cebrià Baraut i Obiols, monjo de Montserrat.

50) 14-05-2020. Pilar Aláez Gil. “Des-en-claustrant”.

50+1) 15-05-2020. Comiat.