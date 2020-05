L’equip d’esquí de fons comença la pretemporada al REA

L’equip d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí, amb Irineu Esteve i Carola Vila, ha començat la pretemporada després de rebre tots els permisos necessaris per tal de poder accedir al Refugi d’Entrenament en Alçada (REA) situat a la Rabassa.

Des del passat dilluns, els dos esportistes són a les instal·lacions després d’haver superat els tests del COVID-19. Aquestes primeres setmanes, el seu treball consistirà en exercicis de força en el gimnàs, combinat amb treball aeròbic com ciclisme o caminades amb pals, a més de diferents treballs de base. La preparació que realitzen al REA està coordinada per l’entrenador, Joan Erola. Durant l’estada al Refugi es mantenen totes les mesures de seguretat preceptives.

Aquesta estada en alçada ha estat possible gràcies al treball conjunt fet amb el Govern d’Andorra i la seva Secretaria d’Estat d’Esports, a més del Comú de Sant Julià i Naturlandia.

Irineu Esteve, fondista: “Aquesta setmana acabem de començar la pretemporada. Ara mateix estem fent força al gimnàs de la Rabassa. Comencem amb ganes i sobretot amb treball, que és el més important, i a veure com segueix aquesta pretemporada. Fa uns dies que hem vingut aquí a la Rabassa i podem aprofitar per fer bici, per fer força al gimnàs. Hem d’agrair a tota la gent que ha fet possible que puguem entrenar aquí”.

Carola Vila, fondista: “Aquesta setmana hem pujat aquí per poder aprofitar les instal·lacions i començar a preparar la temporada. Comencem amb motivació, amb ganes, i poc a poc anar treballant i a veure com evoluciona l’estiu. (De cara a la pròxima temporada) crec que hi ha molta feina a fer, però tenim ganes de fer-la, així que seguirem treballant i esperem que l’any que ve sigui igual o millor. Per últim, voldria agrair a tothom que ha permès que puguem entrenar a aquestes instal·lacions, que crec que aquest estiu aprofitarem molt i ens ajudarà a fer un pas endavant”.