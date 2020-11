Claus per a triar el tipus de xemeneia adequada

Des dels orígens, les llars han tingut una flama encesa en el centre de la casa. Al principi, les xemeneies eren forats en el terra on es feia foc per a escalfar-se. Fins avui, han evolucionat molt, i són més elements decoratius que conviden a la reunió creant un ambient càlid. Vegem els tipus que hi ha.

De llenya

Es tracta de la xemeneia tradicional. Són les que generen més calor, el seu combustible és econòmic i biodegradable, però tenen diversos inconvenients:

• Generen cendres.

• Cal espai per a emmagatzemar la llenya.

• La temperatura és difícil de regular.

• Necessita sortida de fums.

• Cal estar pendent del foc perquè no s’apagui i evitar accidents.

• El seu rendiment energètic és baix, doncs part de la calor es perd pel tir.

• Requereix obra per instal·lar-la.

De gas

Són freqüents a Europa, però al nostre país no es veuen tant. Entre els seus avantatges destaquen:

• El funcionament és senzill.

• No genera residus, ni fum ni olors, i ocupa poc.

• S’encén ràpidament i és regulable.

No obstant això:

• La instal·lació requereix mà d’obra qualificada.

• És necessària una connexió a un subministrament de gas.

• El combustible és més car que la llenya.

• Les flames són simulades i sempre iguals.

De bioetanol

El bioetanol és un combustible que s’obté de matèries amb hidrats de carboni, pel que la combustió és neta i com que no és perjudicial, no és necessari instal·lar un tir. Produeix flames reals, té bon rendiment perquè la calor generada no es perd i no requereix instal·lació.

De pèl·let

Generen un agradable confort tèrmic. El combustible és ecològic i eficient. Produeixen gran potència de calor amb un residu mínim, però requereixen sortida de fums i un punt de llum per a poder encendre la flama i controlar els pèl·lets.

Elèctriques

Tot i ser falses, imiten bé el foc, la fusta i les cendres. Escalfen com un radiador elèctric, per tant, menys que les anteriors. Un dels seus avantatges és que són 100% segures. Com que no tenen flames, no generen residus, ni necessita combustible ni manteniment. En anar connectada a la xarxa elèctrica i si es disposa de sistema domòtic a casa, es pot dirigir des d’un mòbil.

Per Decoracion2.com