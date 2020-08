Cinema: Apocalypse Now Final Cut

GÈNERE Drama

DURADA 208 min.

CLASSIFICACIÓ 18 anys

DIRECTOR Francis Ford Coppola

INTÈRPRETS Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Frederic Forrest, Sam Bottoms, Albert Hall, Laurence Fishburne, Harrison Ford, Dennis Hopper, G.D. Spradlin, Christian Marquand, Aurore Clément, Cynthia Wood, Colleen Camp, Damien Leake, James Keane, Herb Rice, Scott Glenn, R. Lee Ermey …

SINOPSI Durant la guerra del Vietnam, al capità Willard, un oficial dels serveis d’intel·ligència de l’exèrcit nord-americà, se li ha encomanat entrar a Cambodja amb la perillosa missió d’eliminar el Kurtz, un coronel renegat que s’ha tornat boig. El capità ha de navegar pel riu fins al cor de la selva, on sembla que el Kurtz regna com un buda despòtic sobre els membres d’una tribu que l’adoren com a un déu.