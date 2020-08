El Festivitas Bestiarum se celebrarà l’últim cap de setmana de novembre

El Festivitas Bestiarum és sobretot una festa de reivindicació del valor de la cultura popular i de reconeixement de les millors iniciatives que s’han dut a terme al llarg de l’any, cosa que cobrarà més importància en aquest 2020 marcat per la pandèmia. Per això, l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya no ha volgut renunciar a l’esdeveniment i l’han replantejat per adaptar-lo al context del coronavirus i a les mesures de seguretat. Així, la gala de lliurament de premis es podrà seguir presencialment –amb control d’aforament i de distàncies– i, per primer cop, també en línia i des de casa. També hi haurà celebració als carrers, amb una cercavila de foc i una passada de bèsties tranquil·les.

La guionista i humorista Elisenda Carod, col·laboradora de programes de TV3 i de Catalunya Ràdio, serà l’encarregada de presentar la gala de premis, que se celebrarà diumenge 29 de novembre a l’Auditori del Tívoli del Vendrell. L’acte serà amb públic, però també es podrà seguir en directe i a través d’internet, i que oferirà un homenatge a les persones que han perdut la vida arran del coronavirus.

Aquest 2020 els premis també s’han adaptat i en comptes de set hi haurà tres guardons, que reconeixeran les millors iniciatives que hagin impulsat les entitats durant el període de confinament.

Durant la vetllada, a més, es presentarà l’aplicació de realitat virtual o augmentada, que permetrà veure en 3D les quatre figures del Vendrell: el Cabrot i el Cabrot petit, el Lleó i el Lleonet. Aquesta iniciativa forma part del projecte de digitalització 3D que l’Agrupació va iniciar a finals de l’any 2019 i pel qual ja porten més d’un centenar de figures escanejades.

Dos dies de balls i espurnes

A banda de la gala de lliurament de premis, la festa, les bèsties i el foc també sortirà als carrers i places. Així, dissabte 28 a la tarda es farà una cercavila de foc pel centre de la vila i l’endemà al matí se celebrarà una passada de bèsties tranquil·les.

Nou ambaixador del bestiari

La festa servirà també per proclamar el nou ambaixador del bestiari 2021: Marc Ribes. El cèlebre cuiner i presentador dels programes Cuines i Joc de cartes a TV3 prendrà el relleu al climatòleg Martí Oliveras i serà l’encarregat de representar la imatgeria festiva i difondre la riquesa i valors del bestiari català durant un any.

