Cinc miradors per a gaudir de bones vistes a Barcelona

La línia de l’horitzó de Barcelona és una de les més espectaculars de les capitals europees. Desenes de racons mostren belles panoràmiques de la capital catalana, però, especialment, els miradors de Barcelona són una de les millors opcions per a gaudir de les vistes de la Ciutat Comtal. Per això, us recomanen alguns dels miradors gratuïts, des dels quals podràs tenir una perspectiva diversa de la ciutat.

1. El Turó de la Rovira o els búnquers del Carmel

La barreja de les vistes espectaculars de la gran urbs amb la història del lloc fan que el Turó de la Rovira sigui un dels miradors clàssics de la demarcació de Barcelona. El Turó és un espai patrimonial on es conserven restes d’una bateria antiaèria construïda durant la Guerra Civil que va defensar Barcelona dels atacs. La seva alçada (262 metres sobre el nivell del mar) i la visió de 360º, converteixen el mirador en un espai natural privilegiat i en un emplaçament estratègic. El 2015, gràcies a la intervenció del Museu d’Història de la ciutat, el turó va recuperar i museïtzar l’espai presentant una síntesi de la història de Barcelona a vista d’ocell.

2. Tibidabo

Una de les vistes preferides pels més petits es troben sens dubte al Tibidabo, des d’on es pot veure una vista d’ocell de la ciutat mentre voles en el mític avió del parc d’atraccions. Ubicat al cim de la serra de Collserola, a més de 500 metres d’altitud. La seva ubicació permet descobrir la ciutat i veure com s’expandeix fins a l’Hospitalet, Badalona o Montgat.

3. Mirador de Colom

El mirador de Cristòfol Colom situat a les rambles, una de les zones més freqüentades de la capital, es troba en una ubicació immillorable. El mirador es va inaugurar l’any 1888 amb motiu de l’Exposició Universal i fou dedicat a Cristòfol Colom, ja que després de la seva tornada del seu viatge a Amèrica va escollir el port de Barcelona per a desembarcar. Al seu interior un ascensor recorre els 51 metres d’alçada de la seva columna de ferro fins a arribar al mirador, des d’on es pot obtenir unes vistes 360º de Barcelona.

4. La terrassa del MNAC

És una parada obligatòria. No només perquè el museu té una quantitat d’art impressionant, sinó perquè compte amb dues terrasses-miradors ideals per a gaudir d’una perspectiva diferent de la ciutat. Les vistes permeten veure la Sagrada Família, la Torre Agbar (ara dita la Torre Glòries), les torres de la Vila Olímpica, el port, l’Anell Olímpic o la Font Màgica de Montjuïc, entre altres monuments de la ciutat.

5. Torre de Collserola

La torre de Collserola és un dels símbols de Barcelona des de l’any olímpic (1992). El mirador, situat a 560 metres sobre el nivell de mar, és el millor observatori de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. La vista aconsegueix fins 70 km de panoràmiques sobre la ciutat. El mirador situat a la dècima planta de la torre, permet obtenir una completa panoràmica de la ciutat i dels seus voltants. La vista pot arribar a aconseguir fins a 70 km de distància. La torre compon el nus de telecomunicacions de Catalunya, recollint el 100% de la televisió i el 95% de les emissores de ràdio de Barcelona i va ser dissenyada pel prestigiós Norman Foster.





