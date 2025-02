Títol: Olympo

Durada: No especificat

Gènere: Drama, adolescència, esports

Creació: Jan Matheu Montserrat, Laia Foguet, Ibai Abad

Intèrprets: Clara Galle, Nira Osahia, Agustín Della Corte

Temporades: 1 Capítols: 8

Plataforma: Netflix

Olympo és una sèrie drama adolescent que segueix un grup d’alumnes del CAR Pirineus, un centre d’entrenament per a joves atletes. Amaia és la capitana de la selecció nacional de natació artística. El seu somni és arribar a dalt de tot i no es permet cap error. Per això, quan la seva millor amiga, la Núria, aconsegueix superar-la de manera inesperada, Amaia comença a sospitar del sobtat augment del rendiment d’alguns dels esportistes.

La jove atleta tem que alguns dels seus companys hagin decidit “agafar la via fàcil” en lloc de continuar esforçant-se al màxim com havien fet fins ara.





Per Sensacine