Cinc estudiants del Massachusetts Institute of Technology (MIT) comencen la seva estada als centres educatius del país

Cinc estudiants del Massachusetts Institute of Technology (MIT) fan una estada als centres d’ensenyament dels tres sistemes educatius del país. En concret, els estudiants s’incorporen al Col·legi Sant Ermengol, Lycée Comte de Foix, Escola Andorrana de Batxillerat, Centre de Formació Professional i el Col·legi Espanyol Maria Moliner.
El director del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, i el director del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Albert Maluquer, han rebut al ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats als estudiants que s’estaran al Principat fins al 30 de gener.
Aquesta estada s’emmarca dins el programa Global Teaching Lab de la universitat nord-americana i permet als estudiants d’aquest centre passar tres setmanes en centres d’ensenyament secundari de Batxillerat estrangers, col·laborant amb els docents del país en les classes de matemàtiques, biologia, química, ciències i tecnologia en llengua anglesa. Els alumnes seleccionats pel MIT cursen estudis d’enginyeria aeroespacial i ciències polítiques, de ciència i enginyeria dels materials, de ciències en computació i cognició, d’enginyeria aeroespacial i una llicenciatura en biologia.
El programa de col·laboració entre el Govern i el MIT, en marxa des de 2017 i dotat enguany amb una partida de 12.000 euros, s’adequa a les particularitats d’un sistema educatiu multilingüe i plural, com ho són els presents al Principat, i reforça l’aprenentatge de les competències científiques dels alumnes. Es tracta d’un programa pioner i innovador que no ofereix cap altra institució en aquest format i que en les edicions anteriors ha estat molt ben valorat tant per les escoles, l’alumnat i les famílies com pels estudiants del MIT.
El programa cobreix les despeses de desplaçament entre els Estats Units i Andorra dels estudiants, la cobertura sanitària, els tràmits administratius requerits i diners de butxaca per a petites despeses, ja que els estudiants no són remunerats per la seva tasca a les aules i durant l’estada al Principat s’allotjaran en domicilies de famílies d’acollida voluntàries.