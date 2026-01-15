La Comunitat de Treball dels Pirineus obre un concurs per a escollir nou director

La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) ha obert un procés de selecció per a cobrir la direcció de l’ens, amb la missió d’impulsar la cooperació transfronterera entre Andorra, Espanya i França. Sota l’autoritat del Comitè Executiu i en relació directa amb la Secretaria General, la persona seleccionada serà responsable d’impulsar i dinamitzar l’acció de la CTP, especialment en la seva funció com a Autoritat de Gestió del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya–França–Andorra (POCTEFA). Així mateix, treballarà en l’Estratègia Pirinenca i assumirà la coordinació de les principals estructures i iniciatives de cooperació gestionades per la CTP, com l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic i la Unitat de Desenvolupament i Dinamització.
El lloc de treball comporta, entre altres funcions, la definició d’estratègies, la formulació de propostes de projectes de cooperació transfronterera, la coordinació amb les administracions i actors territorials concernits, així com el seguiment i la implementació de les polítiques i programes aprovats, amb l’objectiu de reforçar les sinergies i el desenvolupament conjunt de l’espai pirinenc. La data límit per a presentar les candidatures és el 28 de febrer.
La CTP és un organisme de cooperació transfronterera creat per a fomentar el desenvolupament equilibrat, sostenible i cohesionat dels territoris pirinencs d’Andorra, Espanya i França, mitjançant projectes conjunts en àmbits com el medi ambient, el canvi climàtic, el desenvolupament econòmic, la innovació, la mobilitat i la cohesió territorial.
Més informació sobre l’oferta, els requisits i el procediment de la candidatura: https://ctp.org/es/transparencia/informacion-institucional-corporativa-y-politica/#empleo .
Des del Ministeri d’Afers Exteriors es convida a reforçar la presència d’andorrans als organismes internacionals. Les persones interessades poden sol·licitar més informació en relació amb aquest organisme regional vinculat a la cooperació transfronterera a través de l’adreça electrònica cooperaciotransfronterera@govern.ad.