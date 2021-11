Cinc cèntims de pedagogia aplicada: (II) Problema pràctic del cas real d’una mare de bon consell

Un nen petit està trescant per la cuina, fent moure per terra una pilota petita, a petites puntades de peu. La mare l’adverteix, un parell de vegades, que aquell no és lloc per jugar.

L’avisa que en passar arran del forn en funcionament es pot cremar. L’infant no li fa cas. Aleshores la mare li agafa una mà i li apropa a la porta del forn encès, sense tocar-la, durant uns segons, al terme dels quals el noi gira cua, s’emporta la pilota i se’n va.

D’aleshores ençà, quan entra a la cuina i el forn està en marxa, evita passar-hi al costat.

Penso que està abastament demostrat que l’experiència de les persones grans no els serveix. Això si, els podem ajudar a adquirir la pròpia, com és el cas. Per a mi, les receptes del passat no els valen com a fórmules per encarar el futur i menys per afrontar l’efímer present tan vertiginosament fugisser i canviant.