Horòscop del 15 al 21 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Una setmana per deixar-te portar per la passió, per escoltar el teu cor sense oposar resistència. Treball: una persona de la teva confiança podria posar-te en un dilema. Vigila, els nervis poden fer-te dir coses que no sentis.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La teva imaginació és negativa. Et convé parlar i deixar de muntar-te una pel·lícula sobre el que en realitat ni tan sols ha ocorregut. Treball: intentes imposar el teu criteri sense escoltar els altres i això no afavoreix la teva situació.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Pots ajudar a un amic que t’ho demana, però sense assumir la seva càrrega. Guarda una certa distància emocional. Treball: una col·laboració que no esperaves arriba en el millor moment per permetre’t guanyar uns diners extres.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Quan et diguin que t’estimen, creu-t’ho, perquè de vegades peques d’aquesta classe d’insatisfacció pensant que no donen el que mereixes. Treball: encara que no agradi el teu procediment, resoldràs una situació una mica delicada.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Et convé un canvi d’aires, i més si estàs passant per una crisi sentimental. Canviant la perspectiva les coses es veuen d’una altra manera. Treball: hi ha assumptes que requereixen la teva atenció immediata i no pots posposar-los.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

És probable que el que valoraves com alguna cosa negativa acabis per veure-ho més factible. Treball: una setmana d’encerts, la majoria d’assumptes que portis entre mans t’aniran bé. Gaudeix dels teus èxits. Celebrar és valorar.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Romandre eternament enamorada és possible, sempre que aprenguis a no necessitar estar-ho per sentir-te bé. Treball: aprèn a dir no quan les coses que et demanen no et convinguin. No siguis tan complaent.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Pots viure moments d’intensitat, d’alegria, d’ansietat. Tot depèn de com gestionis les teves emocions. Treball: ets expert a fer les tasques més laborioses, però aquests dies podries pecar d’un excés, no siguis tan exigent.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Dóna’t pressa a eliminar les càrregues emocionals que et pesen i comença el teu any solar lleuger, alegre i disposat a viure amb més consciència i més amor. Treball: la conjunció de mercuri i mart en el teu signe et dona l’oportunitat d’un nou projecte.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Amb el cor partit és com et sentiràs al llarg de la setmana. De vegades resulta complicat acontentar a tothom i quedar bé. Treball: si et demanen opinió, utilitza la diplomàcia. Has de valorar la sensibilitat dels altres.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

El teu esperit analític es perd en estranys laberints en analitzar els sentiments. No donis tantes voltes a allò que el teu cor t’està dictant fa temps. Treball: fer-ho amb insatisfacció cansa més i anul·la la teva creativitat. Canvia de pautes.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Algú que t’estima et donarà un consell molt valuós que t’ajudarà a donar-li la volta als esdeveniments. Treball: un problema que havies generat es converteix en alguna cosa positiva i podràs solucionar-ho definitivament.