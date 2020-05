Creixement personal: El Hormiguero

Crec que tots coneixeu el programa de televisió d’Antena 3 El Hormiguero. Un programa que porta ja 14 temporades, crec recordar. Amb humor, ciència, convidats famosos, i dues formigues burletes. Em declaro seguidor del programa. Allí estan, sempre de dilluns a dijous sobre les 21.45.

A hores d’ara t’estaràs preguntant i… Per què ara ens parles del programa? Doncs senzillament perquè la veu popular diu: “Les persones amb les quals t’envoltes influeixen en els teus comportaments, així que tria amics que tinguin hàbits saludables”. Estem confinats i per tant amb dificultats per a envoltar-nos de persones amb bons comportaments.

Pablo Motos és el presentador i qui dirigeix el programa. No sols han realitzat un esforç per continuar fent el programa en directe. Que ho fan per a entretenir-nos. Ell mateix és una persona de risc en aquesta pandèmia. Pot semblar que tot està en contra. Però l’equip del programa segueix. Segueixen per a entretenir-nos per a desconnectar-nos i us asseguro que ho aconsegueixen.

De tota manera el que realment m’ha animat avui a escriure sobre el programa és el mateix Pablo Motos, qui segons la meva opinió demostra la seva voluntat no sols d’entretenir sinó d’ajudar. Donant consells molt interessants a l’inici del programa per a superar aquesta crisi. Si voleu sentir-vos millor i més feliços us aconsello que mireu El Hormiguero.

