Les tradicionals celebracions de Setmana Santa, a partir del proper dia 5 d’abril, Diumenge de Rams, es portaràn a terme enguany respectant les mesures de seguretat per l’epidèmia de Covid19, a tot el Bisbat d’Urgell, i quedaran restringides a l’interior dels temples i sense assistència de fidels. Tampoc es realitzaràn les tradicionals processons de Divendres Sant, motiu de devoció popular arreu del territori.

Això no vol dir que no es pugui celebrar a casa la Setmana Santa: els col.lectius parroquials i els voluntaris de Càritas han endegat una campanya que té com a objectiu que tothom pugui fer seva aquesta celebració tan diferent. D’aquesta manera, es vol fer visible la participació dels fidels a través dels balcons de les cases, en comptes de baixar al carrer. S’ha encoratjat a les famílies que vulguin participar, a fer-ho realitzant palmes i palmons a casa, amb senzilles manualitats de paper i motius vinculats amb la Passió de Jesucrist que es posaran als balcons i faran visible la celebració del Triduum Pasqual.

D’altra banda, es podran seguir les celebracions i actes que es portaràn a terme desde la Catedral de Santa Maria, i que estaràn presidides per l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, a través de la pàgina web del Bisbat: www.bisbaturgell.org, en directe, i també a través de la pàgina de facebook de la diòcesi https://www.facebook.com/DiocesiUrgell.

També es podrà fer el seguiment de les celebracions a través de Pirineus Televisió, visible al Principat d’Andorra i a les comarques catalanes de l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars, i l’Alta Ribagorça.

Aquestes celebracions, de manera excepcional, es faràn a porta tancada i sense assistència de fidels, i respectant les mesures de seguretat que es demanen en aquest moment.

També les parròquies de diversos indrets s’han preparat i els sacerdots fan les celebracions a porta tancada i ho emeten per youtube o per instagram pels seus fidels. És el cas de Balaguer, Guissona o Sant Julià de Lòria, o bé retransmeten el servei usant la megafonia de l’església i des del campanar.

El portal web del Bisbat d’Urgell serà la porta d’entrada per a poder accedir de manera fàcil i còmode a les celebracions que es porten a terme a Sant Pere del Vaticà, a la Basílica de Montserrat i també a les diverses propostes digitals que es fan a la diòcesi. Es pot trobar fàcilment un espai propi al web, on es pot accedir al link de les emissions en directe.

També la informació estarà present al Full Dominical dels propers caps de setmana del 5 i el 12 d’abril.

HORARIS Des de la Catedral de Santa Maria d’Urgell (per la Web del Bisbat d’Urgell i PIRINEUS TV)

DIUMENGE DE RAMS: 12:00h

Missa de la Passió del Senyor

DILLUNS SANT: 12:00h

Missa Crismal

DIJOUS SANT: 19.00h

Missa

DIVENDRES SANT:

Acció Litúrgica de la Passió del Senyor:17:00h

Acte i pregària davant del Crist de la Sang: 20:00h

DISSABTE SANT: 20:00h

Vigília Pasqual

DIUMENGE DE PASQUA: 12:00h

Missa

Bisbat d’Urgell