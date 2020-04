La junta directiva de l’Associació Nacional d’Importadors i Exportadors de Mercaderies Industrials (ANIM) ha decidit fer una aportació de 6.500 euros al fons de solidaritat posat en marxa per fer front a la pandèmia de la COVID-19. Així mateix, les empreses del sector han acordat oferir flexibilitzar els pagaments del març als clients que tinguin dificultats per fer-hi front.

Les empreses de venda i assessorament al major i al detall de materials, aplegades a l’ANIM, han volgut mostrar la seva solidaritat fent aquesta aportació que servirà per contribuir a finançar la despesa sanitària extraordinària que s’està duent a terme per combatre l’expansió de la pandèmia de la COVID-19. “Aquests 6.500 euros son la mostra del nostre compromís amb la lluita col·lectiva contra la COVID-19”, ha explicat la presidenta de l’associació, Silvia Otero, que ha recordat que el grau de conscienciació del sector davant d’aquesta situació és elevat: “Setmanes abans que es decretés el tancament de bona part de les nostres activitats, les nostres empreses ja havien començat a adoptar mesures per contenir el contagi entre el nostre personal i els nostres clients”, ha recordat.

En la mateixa reunió de la junta directiva, membres de l’ANIM han acordat un posicionament conjunt pel que fa als pagaments relatius a la facturació de la primera meitat del mes de març -els venciments dels quals arribaran en el moment d’obertura de les empreses després de setmanes d’inactivitat- en què els sector continuava operatiu. En aquest sentit, han convingut flexibilitzar els pagaments de la facturació corresponent al mes de març, pensant especialment en aquells clients -principalment industrials i empreses constructores- que puguin tenir alguna dificultat per complir amb els terminis establerts.

Des de l’associació es considera necessària la mesura com un gest de solidaritat intersectorial: “Tot el món de la construcció i de la rehabilitació està interconnectat, nosaltres som una part d’aquesta cadena i flexibilitzant els pagaments relatius al març volem contribuir a no sobrecarregar els nostres clients en uns moments complicats”, ha explicat Otero.

ANIM aplega 13 empreses del sector de la importació, la venda al major i al detall i l’assessorament de materials industrials