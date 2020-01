Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019, 171 persones han mort en 157 accidents mortals a les carreteres catalanes. El nombre de víctimes mortals representa una reducció del 11,4% respecte el mateix període de l’any passat.

Del conjunt de dades recollides, destaca la baixada del nombre de víctimes mortals comparat amb l’any passat. Pel que fa a les xifres d’accidents mortals, també hi ha hagut un descens respecte al 2018. Un 56,1% dels morts es produeix en cap de setmana o festiu. Si analitzem els col·lectius vulnerables, veiem que hi ha hagut un augment important en el nombre de motoristes morts, un 9,3% més que en el mateix període de l’any passat. La demarcació de Barcelona encapçala la llista del nombre de morts per demarcacions, amb dues víctimes menys que l’any passat.