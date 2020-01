Albert Llovera ja es troba en territori saudita per a iniciar, com a pilot oficial de l’equip Petronas de Rooy – Iveco, les sempre complicades jornades de verificacions. Un tràmit, al Dakar tot agafa grans dimensions, que ha de superar-se per a estar el 5 de gener en el podi de sortida del primer Dakar que es disputa a l’Aràbia Saudita.

Llovera compartirà l’habitacle del Iveco oficial número 517, amb Ferràn Marco (navegant) i Marc Torres (Mecànic).

Han estat setmanes d’intensa preparació, tant en l’àmbit físic com logístic, per a arribar de manera òptima al moment de la veritat. Llovera comenta: Estic convençut que arribem a l’hora de la veritat en excel·lents condicions físiques. El treball realitzat amb el meu entrenador, Miguel A. Rodellar i el meu osteòpata, Jordi Zaragoza, ha estat calculat per a afrontar la prova amb el millor to físic.

Destacar que Zaragoza es desplaçarà a l’Aràbia Saudita amb Llovera, amb la missió de mantenir l’estat físic del pilot d’Andorra la Vella, durant els dotze dies de competició. Aquestes eren les seves paraules: Que l’Albert arribi al límit, físicament, al final de cada etapa és una cosa normal en una prova d’aquest estil. La meva tasca començarà quan ell baixi del camió una vegada finalitzada cadascuna de les etapes. Sens dubte, podem fer una bona feina. Estic convençut.

Recorregut exigent des del km 0.

El canvi d’escenari de la prova organitzada per Amaury Sport Organitation (ASO), comporta una sèrie de variacions que afecta de manera directa al recorregut. Els participants del primer Dakar que es disputa en el desert saudita, s’enfrontaran a un itinerari de 7500 km, dels quals 5000 es disputaran contra el crono. De les 12 etapes previstes, la meitat superen els 450 km. Destacar, a més, que el 75% del ral·li es correrà sobre sorra.

Per al pilot d’Andbank, l’escenari és completament desconegut. Així ens ho explicava: Fins a aquest moment, les meves participacions al Dakar han estat a Àfrica i Amèrica del Sud. Pel que comenten, les dificultats que ens trobarem són sensiblement diferents. És evident, que en el traçat hi haurà molta més sorra, de diferents tipus, en detriment de pistes tipus ral·li. La navegació serà més decisiva.

Malgrat tot són conjectures que ens fem abans d’iniciar la prova. En el moment de la veritat veurem amb el que ens trobem.

Donant un cop d’ull ràpid a les etapes del Dakar 2020, es pot apreciar que, un dels canvis del traçat de David Casterá, esta a l’etapa inicial la que es disputarà el dia 5 de gener, entre Jeddah i Al Wajh. El recorregut superarà de llarg els 700 km, una cosa inaudita en els traçats de les últimes edicions del Dakar.

Variacions en el lliurament del road-book.

La tradicional imatge en què es veia als motards o als copilots dels vehicles de quatre o més rodes, acolorint el road-bookja no es tornarà a repetir.

El motiu és doble, d’una banda els organitzadors lliuraran als participants l’esmentat llibre de ruta en color i a més ho faran just abans de començar cadascuna de les etapes.

En aquest cas els membres d’ASO esperen afavorir als pilots amb menys recursos. A l’arribada al bivac, es podran dedicar a altres treballs sense haver de preparar el traçat de la jornada següent.

La cita és a Jeddah el dia 5 de gener. El primer Dakar Saudita es posarà en marxa amb Albert Llovera entre els protagonistes, formant part del team Petronas de Rooy – Iveco