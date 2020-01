La nit de Cap d’Any s’ha desenvolupat sense incidents destacables. Només hi ha hagut un atropellament lleu aquest dimecres al matí a l’alçada de l’estadi Comunal.

L’atropellament s’ha produït al voltant de tres quarts de set del matí, quan un cotxe ha impactat amb un noi de 21 anys que travessava l’avinguda Salou.

La carretera ha estat tallada uns minuts i els bombers han traslladat el ferit a l’hospital, amb policontusions. Després de ser atès l’han donat d’alta. El conductor del vehicle ha donat negatiu en el test d’alcoholèmia.

La policia ha actuat també en un hotel d’Escaldes-Engordany, on hi ha hagut una discussió de parella en una habitació. Els dos implicats han estat detinguts.

Pel que fa als bombers, el cap de guàrdia Josep Maria Alonso explica que han fet una vintena de sortides, sis de les quals per intoxicació etílica. “En una nit festiva amb tanta afluència de gent, és un número raonable per nosaltres”, assegura.

El cap de guàrdia ha destacat que no hi hagi hagut “res greu”. “Han estat sortides per malalties, intoxicacions etíliques i accidents amb vianants, cap incendi”. I recorda la prudència necessària en aquests dies, sobretot si s’ha d’agafar el cotxe.