Catalunya manté les restriccions de mobilitat

És a dir, la mobilitat continuarà sent comarcal. També continua vigent el toc de queda nocturn, entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Només es pot trencar per anar treballar, estudiar o per motius d’extrema necessitat.

El que sí que han decidit reobrir són els centres comercials i les botigues grans de més de 400m2 que estaven tancats des de Reis.

En definitiva, unes mesures que afecten Andorra, ja que no es preveu que pugui augmentar el volum de visitants de l’exterior, el que naturalment té una afectació directa en el teixit econòmic del país. De moment no hi ha data límit per aquestes mesures.