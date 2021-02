Els viatges de línies regulars internacionals de transport públic es redueixen a més de la meitat

L’any 2020 les companyies andorranes de línies regulars internacionals de viatgers han prestat un total de 13.959 serveis, un -53,4% en relació a l’any 2019. Els viatges amb destinació a l’estranger disminueixen un -53,2% respecte a l’any 2019, amb un total de 6.184 viatges efectuats. Pel que fa als viatges amb destinació el Principat d’Andorra, durant l’any 2020 s’han efectuat 7.775 viatges, el qual representa un decreixement d’un -53,5% respecte a l’any anterior.

Del total de serveis de sortida que s’han efectuat durant l’any 2020, el 73,6% té com a destinació Barcelona, el 8,8% té com a destinació Toulouse, el 12,3% té com a destinació Lleida, el 3,2% té com a destinació Porto i el 2% té com a destinació Costa Daurada.

Els serveis de sortida s’han vist afectats a partir del mes de març a causa de les restriccions causades per la Covid-19. Els serveis amb destinació Barcelona, comencen amb una lleugera recuperació dels serveis a partir del mes de juliol, igualment que la destinació Toulouse, la qual des del mes d’abril es manté estable fins a finals d’any. Pel que fa a la destinació Portugal tot i que durant els mesos d’abril, maig i juny no ha tingut activitat, a partir del mes de juliol presenta una estabilitat del nombre de serveis. La destinació Lleida, la qual no ha tingut activitat durant els mesos d’abril i maig, a partir del mes de juny comença a recuperar els serveis, fins a arribar a una estabilitat durant l’últim trimestre de l’any. La destinació Costa Daurada que ha estat sense activitat els mesos d’abril, maig i desembre, aquesta destinació s’ha vist amb una lleugera recuperació els mesos d’estiu i l’octubre.

Respecte als passatgers transportats per les companyies andorranes de línies regulars internacionals, durant l’any 2020, ha utilitzat el servei col·lectiu un total de 144.810 persones, el qual representa una disminució d’un -55,9% respecte a l’any 2019. Els passatgers transportats cap a l’estranger amb un total de 74.885 passatgers transportats, disminueixen un -54,7% en relació a l’any 2019. Pel que fa als passatgers amb destinació al Principat d’Andorra, durant l’any 2020 s’han transportat 69.925 persones, el qual representa una disminució d’un -57% respecte a l’any anterior.

Del total dels passatgers transportats de sortida durant l’any 2020, el 84,1% té com a destinació Barcelona, el 7,5% té com a destinació Toulouse, el 4,4% té com a destinació Lleida, el 3,1% té com a destinació Porto i finalment l’1% té com a destinació la Costa Daurada.

Durant la temporada turística d’estiu (del juliol al setembre), s’ha vist un increment dels passatgers amb destinació internacional, donat principalment per les mesures menys restrictives de mobilitat entre països.

Perfil dels viatgers

Del total de passatgers transportats durant l’any 2020, el 14,9% són residents al Principat i el 86,8% són visitants. Del total de visitants el 71,3% resideixen a Espanya, el 25,5% resideixen a altres països (principalment a Argentina, Gran Bretanya, Portugal o Brasil). Únicament el 3,1% dels viatgers transportats durant el 2020 amb autobusos de línia regular internacional resideixen a França (tenint en compte que no es considera les línies regulars de les empreses estrangeres que surten del Pas de la Casa).

En comparació amb l’any passat, les dades de l’any 2020 presenten un augment de la proporció de residents que es veu incrementada a partir del mes de setembre, per contrapartida, els visitants d’altres procedències són els que davallen en major proporció a causa de les restriccions causades per la Covid-19.

Durant els mesos d’abril a juny i a causa de les restriccions de mobilitat i les mesures preventives adoptades, durant els mesos d’abril a juny no s’ha transportat cap visitant, únicament residents i fronterers que venien al país a treballar. La proporció dels visitants respecte el total dels viatgers és superior als 90% els tres primers mesos de l’any, en comparació a la resta de l’any, que fluctua entre el 71% i el 86%.

Del total de passatgers transportats durant l’any 2020, el 90% són turistes i en comparació amb les dades del 2019, baixa el perfil excursionista i representen únicament el 10% dels passatgers. Per país de residència, la majoria dels passatgers són turistes, els visitants de procedència Espanya amb un +91,2%, els visitants de procedència França amb un +81,8% i els visitants d’altres procedències amb un +87,7%.

Del total de passatgers que han visitat el Principat durant l’any 2020, el 93,2% ho fan per un motiu personal mentre que el 6,8% ho fan per un motiu professional. En comparació a l’any anterior, el motiu personal que més ha incrementat al 2020, és la visita a familiars i amics, seguit del turisme esportiu.

Respecte a l’edat dels viatgers no residents, durant l’any 2020, el perfil de visitants que més ha visitat el país se situen entre 25 i 44 anys, per contra hi ha una disminució dels menors d’edat i de les persones de més de 65 anys.

Comparativa per temporada amb l’any 2019

Respecte als serveis realitzats, durant l’any 2020 es destaca una davallada del nombre de serveis d’entrada d’un -85,6% per la temporada de primavera i un -62,8% per a la temporada d’estiu, seguits del -56,9 per a la temporada de tardor, per a la temporada turística d’hivern (desembre 2019 – abril 2020), tot i comptar amb els mesos de març i abril 2020, ha davalla únicament un -22,8% respecte a la mateixa temporada de l’any anterior. Pel que fa als serveis de sortida, presenten la mateixa tendència negativa que els serveis d’entrada.

Comparant els passatgers transportats durant les temporades turístiques de l’any 2020 i de l’any 2019, disminueixen sobretot el nombre de passatgers tant d’entrada com de sortida per a la temporada de primavera, amb una disminució d’un -94,8% i d’un -91% respectivament, seguit de la temporada de tardor amb un -73% i un -71,7% i de la temporada d’estiu amb una disminució d’un -61,7% i un -60,7% en relació a la mateixa temporada de l’any anterior.

Pel que fa a la temporada d’hivern, al igual que els serveis, els passatgers davallen en menor mesura en comparació a la resta de temporades amb un -23,9 pel passatgers d’entrada i un -24,6% dels passatgers de sortida.