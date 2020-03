La consellera de Salut de la generalitat de catalunya, Alba Vergés, ha encapçalat aquest matí l’explicació dels detalls del primer assaig clínic que s’ha engegat a Catalunya per tractar el coronavirus. A grans trets, aquesta iniciativa fruit de la recerca té, com a objectiu principal, reduir el contagi i aturar la propagació del virus.

En concret, l’assaig consisteix a indicar un medicament antiretroviral a persones positives en coronavirus i un altre als seus contactes. D’aquesta manera, el primer medicament vol reduir el nombre de dies durant els quals la persona infectada té carrega viral, mentre que de l’altre medicament s’espera que eviti el desenvolupament de la malaltia en els seus contactes. Així, per aquesta doble via, s’intentarà frenar la cadena de transmissió, tenint en compte que, hores d’ara, s’estima que una persona amb coronavirus pot arribar a contagiar-ne altres tres.

Alba Vergés ha remarcat que l’àmbit de la recerca també té un paper cabdal en aquesta situació. “La prevenció segueix sent la millor eina, la més eficaç, i té una vessant científica amb persones que estan treballant des de fa dies i que esperem doni resultats aviat”, ha dit la titular de Salut. “D’aquest assaig clínic esperem resultats que arribin a tothom. Demano la màxima col·laboració de les persones contactades pels investigadors a participar en ell”, ha afegit.

Segons Vergés, les conclusions d’aquest assaig serviran per prendre decisions assistencials i per reduir el contagi, pel qual cal actuar en tres fronts: reduir el nombre de contactes -quedant-se a casa-; reduir l’eficàcia de la transmissió del virus -seguint les mesures d’higiene i de distància indicades-; i reduir la durada de la infecciositat. “És en aquest darrer punt on s’encamina aquest assaig i és una molt bona notícia que l’iniciem i ja es desplegui” a dos territoris concrets del país: la conca d’Òdena, i la zona metropolitana nord de Barcelona.

En aquest assaig clínic, que d’entrada es provarà amb prop de 3.000 persones entre casos positius i contactes i del qual s’espera tenir resultats d’aquí a 21 dies, hi participen conjuntament el Departament de Salut, l’Institut Català de la Salut, investigadors de la Fundació Lluita contra la Sida de l’Hospital Germans Trias i laboratoris farmacèutics. L’assaig té base científica sòlida, està coordinat per professionals assistencials i de salut pública als territoris; d’ell es farà una anàlisi transparent de les dades, i d’ell s’espera que aporti llum a estratègies que s’estan seguint arreu del món.

En aquest sentit, també s’ha informat que Catalunya està establint un consorci per desplegar estratègies similars de prevenció a altres països i la Fundació Bill & Melinda Gates ha ofert el seu suport des d’un punt de vista econòmic.

Per últim, la consellera Vergés ha reiterat l’agraïment a tot el sistema de salut de Catalunya, als equips investigadors de l’Hospital Germans Trias, així com a la resta de professionals de la recerca per intentar, a mig termini, posar llum a la situació actual. “Reiterem que, per combatre-la, treballem des de la vessant assistencial i de salut pública, però també recolzats en la recerca”.